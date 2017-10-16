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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Putsila, Umut Nayir ve Kenan Özer neler dedi?

    Ankaragücü'nün başarılı oyuncuları Umut Nayir, Putsila ve Kenan Özer, Boluspor galibiyetinin ardından Klasspor mikrofonlarına konuşarak duygularını aktardı.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 08:30
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    Putsila, Umut Nayir ve Kenan Özer neler dedi?
    Haber: Semih BAYKAL
    Ankaragücü, golcü ismi Mehmet Umut Nayir’in attığı 2 golle Boluspor’u 2-0 mağlup ederek ligde 4 haftalık bir kazanma serisi yakaladı. Bu karşılaşmanın ardından günün başarılı oyuncuları Umut Nayir ve Kenan Özer, Klasspor mikrofonlarına konuşarak duygularını aktardı. Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Umut Nayir, “Adam paylaşımları ve rakip karşılama konusunda biraz zorlandık.  İlk dakikalarda 2 pozisyon verdik. İlk yarının orta bölümlerinin ardından toparlanmaya başladık.  Daha sonra fırsatları biz yakaladık. Benim ve İlhan abinin kaçırdığı pozisyonlar oldu. İlk yarıda rakip oyuncunun bireysel hatasından faydalanıp golü bulduk, ikinci yarıda ise daha kontrollü oynayıp rakibin bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi planlamıştık. Top rakipte gibi gözükse de istediğimiz oyun şekli böyleydi. İkinci yarıda alanı iyi kapatıp rakibe pozisyon vermedik” diye konuştu. Zorlu bir periyoda gireceklerini belirten Umut, “Milli maç arasına 3’te 3 yaparak gitmiştik, şimdi 4’te 4 oldu. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
    18’in uğuru
    Ankaragücü’nde giydiği 18 numaralı formanın kendisine uğur getirdiği yorumunun yapılmasının ardından konuşan Umut, “Ben aslında 8 numaralı formanın uğuruna inanıyorum. Alt yapıdan ilk çıktığımda Mert abi (Erdoğan) 8 numarayı giyiyordu, o zaman da 18’i almıştım. Bu sene başında da Sercan abi (Kaya) 8’i alınca yine 18 numarayı aldım. Ankaragücü’nde 18 numara bana uğur getirmeye başladı, inşallah böyle devam ederim”
    Kenan Özer: “Geçen maça göre daha iyiydim”
    Sol kanatta oynadığı etkili oyun ile takımının galibiyet almasında önemli bir katkısı olan Kenan Özer, “Biz çok iyi çalışıyoruz. Takımdaki arkadaşlık duygusu üst düzeyde. İlk haftalarda yaşadığımız alışma sürecini yavaş yavaş atlatmaya başladık. 4’te 4 yapmak istiyorduk, bunu da yaptığımız için mutluyuz” dedi. ‘Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun?’ sorusu üzerine konuşan Kenan, “Öz eleştiri yapmak gerekirse, geçen haftaya göre bu maçta daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Takım kazanmaya devam ettiği sürece hep beraber iyi yerlere geliriz” şeklinde konuştu.
    Putsila: “Takımda bir aile ortamı var”
    Karşılaşmayı değerlendiren Belaruslu oyuncu Putsila, “Takımın yıldızı olmam önemli değil, bütün takımın iyi olması önemlidir. Samsunspor karşısında takım olarak iyiydik.  Takımda bir aile ortamı var. Kazandıkça daha iyi olacağız ve yukarılara çıkacağız” diye konuştu. Oyun tarzının vatandaşı Aleksander Hleb’e benzetildiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Putsila, “Hleb’in benden daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak ben de onun gibi bir oyuncu olmak isterim” yorumunda bulundu.

    Anahtar Kelimeler: Ankaragücünün, Başarılı, Oyuncuları, Umut, Nayir

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