Haber; Semih Baykal

Kayaklı Koşu Milli Takımı, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9-25 Şubat 2018'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na yönelik, Kartalkaya'dakiSarıalan Yaylası'nda bulunan bir otelde çalışmalar yapıyor. Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde anne ve babasından habersiz evin perde kornişlerini sökerek başladığı kayak macerasına kendisini geliştirerek devam eden Ömer Ayçiçek, 4 yıl önce seçildiği milli takımda 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Balkan Şampiyonası'nda ve Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen bir organizasyonda üçüncülük elde eden 22 yaşındaki Ömer, gözünü 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na çevirdi.Milli kayakçı Ömer, ne yaptığı açıklamada, bu spora, köylerine yapılan kayak tesisini ziyaret ettikten sonra başladığını anlattı.Tesis yapılırken daha kayak branşının ne olduğunu bilmediğini dile getiren Ömer, "Amcam beni çağırdı. Bu spora seni kaydedeceğiz dedi. Kayağa bu şekilde başladım." dedi.

Kayağa başladığı dönemde elinde malzeme olmadığını vurgulayan Ömer, "Malzeme yoktu. Evden annemden ve babamdan habersiz aldığım kornişlerle kendi imkanlarımla kayak yapıyordum." diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır kayak yaptığını aktaran milli sporcu, "Hedefim önceki senelerde olimpiyatlarda elde edilen dereceleri geçmek. Şu an olimpiyat için güzel puanlar alıyoruz, ondan dolayı olimpiyatta güzel bir derece alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Köylerine yapılan tesisin hayatını değiştirdiğini vurgulayan Ömer Ayçiçek, "Köyümdeki imkanlardan dolayı okula gitme şansım yoktu. Babam da ağabeyim de inşaatçı. Ben de bu spora başlamasam inşaatçı olurdum. Yine de kamp ve şampiyona aralarında inşaata gidip aileme yardım ediyorum." şeklinde konuştu.