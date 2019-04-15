RABİA FİNAL YOLCUSU

Haber: Gökhan Aksoy

Hem grup müsabakaları hem de yarı final müsabakalarında 34 kilodaki tüm rakiplerinin yenen 2006 doğumlu Bolu Belediyesporlu sporcumuz Rabia Sümeyye ALICI 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Final Müsabakasına katılıyor. Yarı finallerden takım veya ferdi olarak finale çıkan 2005-2006-2007 doğumlu kız ve erkek sporcular analig derecesini illerine kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Müsabakanın teknik toplantısı 19 Nisan Cuma günü saat 17:00’da Bilecik Merkez İstasyon Spor Salonunda düzenlenecek.