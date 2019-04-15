RABİA FİNAL YOLCUSU

Arka arkaya aldığı altın madalyalarla ilimizin gururu Karatecimiz Rabia şimdi de yıldızlar finalinde sahneye çıkıyor.

RABİA FİNAL YOLCUSU

Haber: Gökhan Aksoy

Hem grup müsabakaları hem de yarı final müsabakalarında 34 kilodaki tüm rakiplerinin yenen 2006 doğumlu Bolu Belediyesporlu sporcumuz Rabia Sümeyye ALICI 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Final Müsabakasına katılıyor. Yarı finallerden takım veya ferdi olarak finale çıkan 2005-2006-2007 doğumlu kız ve erkek sporcular analig derecesini illerine kazanmak için kıyasıya mücadele edecek. Müsabakanın teknik toplantısı 19 Nisan Cuma günü saat 17:00’da Bilecik Merkez İstasyon Spor Salonunda düzenlenecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yarı Finalde Bolu Takımı da Mücadele Etti
Yarı Finalde Bolu Takımı da Mücadele Etti
  1. Spor

banner129