Rakibe Kupa Morali

Haber: Esra Perçin
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 2-2 sona eren maçta İstanbulspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Pazarspor'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erdem Temel , Uğur Erdoğan , Uğur Önay
İstanbulspor: Yusuf Aklan , Oğuzhan Berber , Mehmet Yeşil (Wellington dk. 93 ), Muhammet Şahin (Zafer Şensoy dk. 49 ), Yavuzhan Keleşoğlu , Papa Diouf , Okan Saraçoğlu , Berkay Görmez (Eslem Öztürk dk. 79 ), Allahyar Sayyadmanesh (İbrahim Yılmaz dk. 61 ), Oğuzhan Akgün , Yunus Emre Yalçın
Pazarspor: Ebubekir Elihoş , Aykut Civelek , Cevat Kuy , Mehmet Eksik , Şeyhmus Abdulkadir Aksu , Oğuzhan Birben , Fatih Ergen (Fahri Öçalmaz dk. 72 ), Kadir Yurdakul (Mete Karahan dk. 106 ) Mithat Pala (İbrahim Topaloğlu dk. 46 ) Onur Civelek (Can Muhammet Vural dk. 78 ), Mehmet Aytemiz
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 74 ve 80), Yunus Emre (dk. 95) (İstanbulspor), Onur Civelek (dk. 6), Mehmet Aytemiz (dk. 67) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Yusuf Aklan, Mehmet Yeşil, Okan Saraçoğlu, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Mehmet Eksik, Şeyhmus Adülkadir Aksu, Mehmet Aytemiz (Pazarspor)