Rakibimiz çok formda

Spor Toto 1. Lig'in 28. hafta maçında Altay, konuk olduğu Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım 28 hafta sonunda puanını 53'e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu.

Rakibimiz çok formda

Haber: N. Halid Altundal

Bursaspor galibiyetiyle önemli bir eşiği aşan Altay, aynı zamanda da üst üste 5. galibiyetini elde ederek form grafiğini yükseltti. Son olarak ligin 23. haftasında Altınordu'ya kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından deplasmanda Giresunspor'u 2-1, sahasında Tuzlaspor'u 5-0, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 ve iç sahada Menemenspor'u 3-0 mağlup etmişti. Altay'da 21. haftada göreve gelen Teknik Direktör Osman Özköylü de takımının başında çıktığı 8. maçında 6. galibiyetini almış oldu.

En golcüsü Paixao

Son 5 maçta rakip filelere 16 gol bırakan İzmir temsilcisi, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Aynı zamanda 55 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Altay, +25 averajla da ligin en iyi averajına sahip olan takımı konumunda bulunuyor. Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao da 20 golle ligde gol krallığı yarışını önde götürüyor.

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