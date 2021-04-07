Rakibimiz çok formda

Haber: N. Halid Altundal

Bursaspor galibiyetiyle önemli bir eşiği aşan Altay, aynı zamanda da üst üste 5. galibiyetini elde ederek form grafiğini yükseltti. Son olarak ligin 23. haftasında Altınordu'ya kaybeden siyah-beyazlılar, bu maçın ardından deplasmanda Giresunspor'u 2-1, sahasında Tuzlaspor'u 5-0, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 ve iç sahada Menemenspor'u 3-0 mağlup etmişti. Altay'da 21. haftada göreve gelen Teknik Direktör Osman Özköylü de takımının başında çıktığı 8. maçında 6. galibiyetini almış oldu.

En golcüsü Paixao

Son 5 maçta rakip filelere 16 gol bırakan İzmir temsilcisi, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Aynı zamanda 55 golle ligin en fazla gol atan takımı olan Altay, +25 averajla da ligin en iyi averajına sahip olan takımı konumunda bulunuyor. Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao da 20 golle ligde gol krallığı yarışını önde götürüyor.