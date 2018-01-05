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05 Ocak 2018 Cuma
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    • Rakibimiz Kahramankazan

    Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Bayanlar 1. Lig B grubu 14. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Bolu BLD. ileKahramankazan BLD. Ankara Kahramankazan Spor salonunda karşı karşıya gelecek.

    05 Ocak 2018 Cuma 10:08
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    Rakibimiz Kahramankazan

    Haber: Esra Öztürk

    TVF Bayanlar 1. Ligi B grubunda mücadele eden temsilcimiz Bolu BLD. 06 Ocak saat: 14:00 da Ankara temsilcisi KahramankazanBLD’ye konuk olacak. Maç Ankara da Kahramankazan Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz ligde 9 Galibiyet 4 Mağlubiyet ile 4. Sırada yer alıyor. Rakibimiz ise 4 Galibiyet 9 Mağlubiyet ile 9. Sırada yer alıyor. Temsilcimiz 13. Haftada İBA TED Ankara Kolejlilere konuk oldu. Ankara’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3-1’lik set skoruyla galip ayrılmayı başardı. Kahramankazan BLD. 13. Haftasında evinde Bartın Polisgücü Voleybol takımını konuk etti. Ankara’da oynanan mücadelede Kahramankazan 3-1’lik skorla mağlup oldu. 14. Haftada oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

    17:00 05.01.2017 İBA Kimya Ted Kolejliler -  İdman Ocağı (Ankara)

    14:00 06.01.2017 Kahramankazan BLD – Bolu BLD. (Ankara)

    15:00 06.01.2017 Pursaklar Voleybol İhtisas – Bursaspor Yüksekoba (Ankara)

    15:00 06.01.2017 Bartın Polisgücü – Anadolu Üniversitesi (Bartın)

    13:00 06.01.2017 Gümüşhane Gençlerbirliği – Karayolları (Gümüşhane)

    14:00 06.01.2017 Sakarya Spor – Numune Spor (Sakarya)

    14:00 06.01.2017 Samsun B.Ş.B Anakent – TVF Spor Lisesi (Samsun)

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu(TVF), Bayanlar, 1.

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