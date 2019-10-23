Rakip 6 Aydır Deplasmanda Kaybetmiyor

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz sezonu 2.Lig Beyaz Grubu şampiyon olarak tamamlayarak TFF 1.Lige yükselen Keçiörengücü takımı deplasman performansı ile dikkat çekiyor. Deplasmanda son yenilgisini 14 Nisan’dan Sarıyer’den 1-0’lık sonuçla alan Keçiörengücü o tarihten beri deplasmanda maç kaybetmedi. Bu süreçte Uşakspor’u 4-0 yenerek yenilmezlik serisine başlayan Ankara’nın dişli ekibi 1.Ligde bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda Eskişehirspor ile 1-1, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. 5.haftada Altay ile 0-0 berabere kalan Keçiörengücü, 7.haftada ise İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Mor beyazlı 1.Ligde deplasmanda oynadığı 4 maçı da beraberlikle noktaladı. Keçiörengücü, Karagümrük, Altay ve Adana Demirspor ile birlikte deplasmanda kaybetmeyen 4 takımdan biri olma özelliğini koruyor. Ankara temsilcisi aynı zamanda ligde yenilgisi olmayan tek takım.