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    • Rakip Ankara Kolejliler

    Türkiye Voleybol Federasyonu ( TVF) Bayanlar 1. Liginin 13. haftasında İlimizi temsil edeni Bolu Belediyespor , İBA Kimya Ted Ankara Kolejliler takımına konuk olacak.

    22 Aralık 2017 Cuma 16:00
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    Rakip Ankara Kolejliler

    Haber: Esra Öztürk

    TVF Bayanlar 1. Liginin 13. Haftasında Kimya Ted Ankara Kolejliler ile Bolu belediyesportakımları  25 Aralık  Pazartesi günü saat 17:00 da Ankara TedÜniv. SL-Kurtuluş salonunda karşı karşıya gelecek. Bolu Bld. geri kalan 12 Haftada 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet alarak 4. sırada yer alıyor. Sultanlar  ligin 12. Haftasında evinde Pursaklar Voleybol İhtisas ile karşılaştı. 17 Temmuz Spor salonunda oynanan kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Pursaklar 3-2 kazandı. Rakip İBA Ted Ankara Kolejliler ise geçen hafta  BartınPolisgücüne konuk oldu. Maçı 3-1 kazanarak ligde 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor. TVF Bayanlar 1. Ligi 13. Hafta fikstürü şu şekilde;

    24 Aralık Pazar

    14:00KahramankazanBld. - Bartın Polisgücü (Ankara-Kahramankazan)

    15:00Pursaklar Voleybol İhtisas – İdmanocağı (Ankara- Pursaklar)

    13:00 Anadolu Üniversitesi – Numune Lisesi (Eskişehir – Atatürk)

    13:00 Gümüşhane Gençlerbirliği- TVF Spor  (Gümüşhane-Torul)

    14:00Sakaryaspor- Karayolları (Sakarya-Atatürk)

    13:00 Samsun B.Ş.B- Anakent Bursaspor Yüksekoba (Samsun- Mustafa Dağıstanlı)

    25 Aralık Pazartesi

    17:00İba kimya Ted Ankara Kolejliler- Bolu Bld. (Ankara- TedÜniv. Sl.-Kurtuluş)

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, (, TVF)

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