Haber: Esra Öztürk

TVF Bayanlar 1. Liginin 13. Haftasında Kimya Ted Ankara Kolejliler ile Bolu belediyesportakımları 25 Aralık Pazartesi günü saat 17:00 da Ankara TedÜniv. SL-Kurtuluş salonunda karşı karşıya gelecek. Bolu Bld. geri kalan 12 Haftada 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet alarak 4. sırada yer alıyor. Sultanlar ligin 12. Haftasında evinde Pursaklar Voleybol İhtisas ile karşılaştı. 17 Temmuz Spor salonunda oynanan kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Pursaklar 3-2 kazandı. Rakip İBA Ted Ankara Kolejliler ise geçen hafta BartınPolisgücüne konuk oldu. Maçı 3-1 kazanarak ligde 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor. TVF Bayanlar 1. Ligi 13. Hafta fikstürü şu şekilde;

24 Aralık Pazar

14:00KahramankazanBld. - Bartın Polisgücü (Ankara-Kahramankazan)

15:00Pursaklar Voleybol İhtisas – İdmanocağı (Ankara- Pursaklar)

13:00 Anadolu Üniversitesi – Numune Lisesi (Eskişehir – Atatürk)

13:00 Gümüşhane Gençlerbirliği- TVF Spor (Gümüşhane-Torul)

14:00Sakaryaspor- Karayolları (Sakarya-Atatürk)

13:00 Samsun B.Ş.B- Anakent Bursaspor Yüksekoba (Samsun- Mustafa Dağıstanlı)

25 Aralık Pazartesi

17:00İba kimya Ted Ankara Kolejliler- Bolu Bld. (Ankara- TedÜniv. Sl.-Kurtuluş)