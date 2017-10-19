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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Rakip Devrek Belediyespor

    Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Temsilcimiz Yeniçağaspor, ligin 5. Haftasında sahasında Devrek Belediyespor’u konuk edecek.

    19 Ekim 2017 Perşembe 11:12
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    Rakip Devrek Belediyespor

    HABER: Semih Baykal

    TTF Bölgesel Amatör Ligi 6. Grupta yer alan Yeniçağaspor takımı Ligin 5. Haftasında grupta son sırada bulunan Devrek Belediyespor’u sahasında konuk edecek. Bu mücadele 22 Ekim Pazar günü saat 15.00 da Yeniçağa İlçe Stadyumunda oynanacak. Yeniçağaspor geçen hafta deplasmanda 100. Yıl Soğukspor’a konuk oldu. Karabük Yenice ilçesinde oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Temsilcimiz grupta şuana kadar 3 maça çıktı ve şuana kadar hiç galibiyeti bulunmuyor. Çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 2 puanla 11.sırada yer alıyor. Yeniçağaspor takımı ligde oynadığı maçlarda 4 gol atarken kalesinde 6 gol attı ve eksi 2 averajla yer alıyor.

     

    Devrek Belediyespor kimdir

    Devrek Belediyespor takımı takımı 1946’da kurulan Zonguldak İlinin yerel bir takımı olarak mücadele ediyor. Devrek takımı maçlarını Devrek İlçe Sahada oynuyor. Devrek Belediyespor takımı lige bu yıl Zonguldak Süper Amatör Ligi’nde şampiyon olarak baraj maçına çıktı. Devrek takımı baraj maçında Kozlu Belediyespor ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0 kazanarak Bölgesel Amatör Lige çıkmaya hak kazandı.  daha sonra TFF’nin kararı ile BAL’a katılmaya hak kazandı. Devrek Belediyespor takımı ligde şuana kadar 4 maça çıkarken bu maçlardan hiç galip gelemedi. Devrek takımı bu maçlardan 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1 puanla son sırada bulunuyor.  Devrek Belediye bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 11 gol görerek eksi 8 averaja sahip. Devrek Belediyespor takımı geçen hafta ligin 4.haftasında sahasında Sincan Belediyespor’u konuk etti ve maç 1-1 sona erdi.

     

    Lige 5. Hafta fikstürü şu şekilde;

     

    22 Ekim Pazar

    15.00: Sincan Belediyespor – Türk Metal Kırıkkale Spor

    15.00: Yeniçağaspor – Devrek Belediyespor

    15.00: Kırşehir Belediye Spor – Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri Spor

    15.00: Karadeniz Ereğli Belediye Spor – Çubukspor Futbol A.Ş.

    15.00: MKE Kırıkkalespor – Keçiören Belediyesi Bağlum Spor

    15.00: 1074 Çankırı Spor – Bartınspor

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Futbol, Federasyonu, Bölgesel, Amatör

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