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19 Ocak 2018 Cuma
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    • Rakip Eryaman Gençlik

    Türkiye Voleybol Federasyonu ( TVF) Bayanlar 2. Liginin 14.İnkılap İÖO, Eryaman Gençlik takımına konuk olacak.

    19 Ocak 2018 Cuma 12:59
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    Rakip Eryaman Gençlik

    Haber:Gönül Olutürk

    TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grupta mücadele eden İnkılap İÖO, 14.haftada Eryaman Gençlik takımına konuk olacak. Mücadele 20 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanacak. İnkılap ligin geri kalan 13 haftada 6galibiyet 7mağlubiyet aldı. Topladığı 21 puanla 6.sırada yer alıyor. İnkılap İÖO, ligin 13.haftasında lider Keçiören BLD BağlumSpor’u konuk etti. Bolu 17 Temmuzda oynanan mücadeleyi Keçiören BLD Bağlum Spor 26-24, 14-25, 18-25, 21-25‘lik skorlarla 3-1 kazandı. Rakip Eryaman Gençlik ise geri kalan haftalarda 3 galibiyet, 10 mağlubiyet elde etti. Eryaman Gençlik topladığı 11 puanla 9.sırada yer alıyor. Eryaman Gençlik 13.haftada Maliye Okullarına konuk oldu. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 25-16, 25-23, 25-10’luk skorlarla 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 14.hafta fikstürü şu şekilde;

    20 Ocak Cumartesi

    13.00: Ankara ( Beştepe) Başkent Beşiktaşlılar – AFİDER

    15.00: Ankara ( Beştepe) Eryaman Gençlik – İnkılap İÖO

    17.00: Ankara ( Beştepe) Maliye Okulları – Spor Mektebi

    21 Ocak Pazar

    11.00:Ankara ( Beştepe) Tarım Spor – Sultan Spor

    15.00:Ankara ( Beştepe)Keçiören BLD Bağlum Spor – Tepebaşı Gençlik

    15.00: Kütahya ( Dumlupınar): Kütahya Voleybol – Halkbank

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Voleybol, Federasyonu, (, TVF)

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