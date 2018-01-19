Haber:Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grupta mücadele eden İnkılap İÖO, 14.haftada Eryaman Gençlik takımına konuk olacak. Mücadele 20 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanacak. İnkılap ligin geri kalan 13 haftada 6galibiyet 7mağlubiyet aldı. Topladığı 21 puanla 6.sırada yer alıyor. İnkılap İÖO, ligin 13.haftasında lider Keçiören BLD BağlumSpor’u konuk etti. Bolu 17 Temmuzda oynanan mücadeleyi Keçiören BLD Bağlum Spor 26-24, 14-25, 18-25, 21-25‘lik skorlarla 3-1 kazandı. Rakip Eryaman Gençlik ise geri kalan haftalarda 3 galibiyet, 10 mağlubiyet elde etti. Eryaman Gençlik topladığı 11 puanla 9.sırada yer alıyor. Eryaman Gençlik 13.haftada Maliye Okullarına konuk oldu. Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 25-16, 25-23, 25-10’luk skorlarla 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 14.hafta fikstürü şu şekilde;

20 Ocak Cumartesi

13.00: Ankara ( Beştepe) Başkent Beşiktaşlılar – AFİDER

15.00: Ankara ( Beştepe) Eryaman Gençlik – İnkılap İÖO

17.00: Ankara ( Beştepe) Maliye Okulları – Spor Mektebi

21 Ocak Pazar

11.00:Ankara ( Beştepe) Tarım Spor – Sultan Spor

15.00:Ankara ( Beştepe)Keçiören BLD Bağlum Spor – Tepebaşı Gençlik

15.00: Kütahya ( Dumlupınar): Kütahya Voleybol – Halkbank