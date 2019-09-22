Rakip Hoca da Hakemden Şikayetçi!

Haber: Birol Ertunç

Boluspor karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılan Cesar Grup Ümraniyespor’da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Rakibi 1 hafta boyunca izlediklerini ve oyun planını kurguladıklarını söyleyen Taşyürek, “Ama ilk dakikadaki sakatlık planlarımızı alt üst etti. Ben hakemleri çok konuşan birisi değilim ama 4. hakemiyle bu kadar çelişen, bizim ve herkesin gördüğünü görmeyen bir hakem oldu. Gomis de taklit yapacak bir çocuk değil. Pozisyonun devamı penaltı oldu. Kötü oynarken de, istediklerinizi yapamazken de mağlup olmadan ayrılmak kazançtır. Camiamıza da sesleniyorum. Hedeflerimiz, amaçlarımız varsa, bu tribünleri doldurmalarını bekliyorum. Biz deplasmana gidince taraftar baskısıyla karar veren hakemlere karşı oynuyoruz. Bizim sahamızda ise normalde çalması gereken düdükleri çalmayan hakemler oluyor. 800-900 bin nüfusu olan Ümraniye’ye sesleniyorum. Tribünleri doldursunlar” ifadelerini kullandı.

“4. hakem uyarıyor, orta hakem duymadım diyor”

İlk dakikada değişen oyuncunun kendilerini olumsuz etkilediğini söyleyen Taşyürek, “Bizim merkez pivot santrforumuz 1 tane var. Koşu alanları bulamadık. Çıkışları bulamadık. Öne doğru gelip yediğimiz absürt gol, düzenimizi daha da bozdu. Hakem faktörü çok önemli. Yumruk atıyor oyuncumuza, sarı kart görüyor. Dönük kulübeye küfür ediyor, dördüncü hakem uyarıyor ama hakem duymadım diyor. Son dakikada yaşanan olaylar da bu küfürden dolayı. Ama maçta bazen bunlar oluyor. Oksijen gitmiyor zaman zaman. Çok da efendi bir oyuncudur kendisi. Maçlarda böyle şeyler olabiliyor ama hakemin de kuralı işletmesi gerekir” diyerek sözlerini tamamladı.