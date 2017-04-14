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14 Nisan 2017 Cuma
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    • Rakip kader takımı

    Türkiye 1.Ligindeki son iki maçında Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u yenerek moral bulan Altınordu, kalan 7 haftada hem kendi hedefini hem de oynayacağı takımların kaderini belirleyecek.

    14 Nisan 2017 Cuma 16:12
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    Rakip kader takımı

    Haber: Ceylan Beykoz

    İlk 6 yarışındaki rakipleri Boluspor ve Balıkesirspor'la (D) oynadıktan sonra kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor, Manisaspor (D) ve Elazığspor'la karşılaşacak Altınordu, son 2 haftada ilk 2 umudunu koruyan Ümraniyespor (D) ve Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak. 36 puanla 8'inci sırada yer alan Altınordu alacağı sonuçlar hem ligin zirvesine hem de dibine doğrudan etki edecek.

     

    “Boluspor’u yenmek istiyoruz”

    Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, play off hattıyla aralarındaki 7 puanlık farkın kapanacağına inandığını belirterek, "Yarışı sonuna kadar bırakmayacağız. Oyuncularımda bu ışığı görüyorum. Kalan maçların hepsini alacağız. İlk 6'ya tutunmak, finişi iyi yapmak istiyoruz. Her rakibi yenecek güçteyiz. Öncelikli hedefimiz 41 puanlı Boluspor'u yenerek hedefe bir adım daha yaklaşmak" diye konuştu.

    Arif Boluspor maçında yok

    Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ön libero Arif, 19 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak Boluspor müsabakasında görev alamayacak. Altınordu’da sağ bek Kerim’le Uğur arasındaki zorlu forma savaşı teknik adamları zora soktu. TFF 1. Lig'de Gaziantep BŞB galibiyetiyle rahat nefes alan ve gözünü ilk 6'ya diken Altınordu'da özellikle sağ bek mevkiinde müthiş bir rekabet yaşanıyor. Kırmızı- lacivertli ekipte sezonun ilk 9 maçının 8'in de ilk 11'de sahaya çıkan sağ bek Kerim Alıcı sakatlıktan sonra formasını Uğur Arslan Kuru'ya kaptırmıştı.  Uzun bir süre yedek soyunan 19 yaşındaki oyuncu bu kez Uğur Arslan Kuzu'nun cezalı olması nedeniyle son Gaziantep Büyükşehir maçında ideal kadroda görev yaptı. Haftalardır görev bekleyen Kerim Alıcı kritik maçta müthiş futboluyla bol alkış alırken takımın en iyileri arasında yer aldı. Şeytanlar'da teknik heyet şimdi müthiş performans sergileyen Kerim Alıcı ile cezası biten Uğur arasında tercih yapmakta zorlanıyor.

    Hasan Kabze Geri Dönüyor

    Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında sakat olduğu için forma giyemeyen Hasan Kabze'nin takıma döndüğü ve Boluspor maçında takımdaki yerini alabileceği bildirildi. Ara dönemde A.Ordu'ya gelen tecrübeli futbolcu 7 karşılaşmada 3 gol atmıştı.

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