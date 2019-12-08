Rakip Kaleciyi Hiç Göremedik!

Haber: Volkan Yılmaz

Dodo, Umut Gündoğan ve Cumali ile orta sahayı kuran kırmızı beyazlılar kanatlarda Poepon ve Mustafa Eskihellaç ile birlikte ileride yer alan Batuhan’ı topla hiç buluşturamadılar. 45 dakika oyunda kalan Batuhan ile birlikte Dodo yerlerini Melih ve Bilal’e bıraksalar da bu değişiklikte işe yaranmadı. Bu iki oyuncu ile rakip kalede etkili olmak isteyen Boluspor ikinci yarıda Bilal’ın iki şutu dışında rakip kaleciyi hiç göremedi. Boluspor son haftalarda gol bulmakta oldukça zorlanıyor. Kırmızı-beyazlılar son 5 haftada sadece 3 gol atabildi.