Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk karşılaşmalar 28-29-30 Kasım, rövanşlar ise 12-13-14 Aralık tarihlerinde olacak.
HANGİ TAKIM HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Kahramanmaraşspor - MedipolBaşakşehir
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Batman Petrolspor - Atiker Konyaspor
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Beşiktaş - GranmedicalManisaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Galatasaray - Sivas Belediyespor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!