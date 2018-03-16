Haber: Esra Öztürk

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 6.grupta mücadele eden Yeniçağaspor takımı ligin 23.haftasında Özel İdare Köy. Hiz. Spor takımını konuk ödenecek. Mücadele 18 Mart Pazar günü saat 14.00’da Yeniçağa İlçe Stadında oynanacak. Yeniçağaspor takımı ligde geri kalan haftalarda 14 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Yeniçağa takımı bu maçlardan topladığı 10 puanla 12.sırada yer alıyor. Evren Aydın Akbaş yönetimindeki Yeniçağa takımı ligin 22.haftasında Çubukspor Futbol A.Ş’ye konuk oldu. Ankara Çubuk İlçe Stadında oynanan mücadeleyi Çubukspor Futbol A.Ş 2 – 0 kazandı. Çubukspor’un galibiyet gollerini 54.dakikada Murat Almış ve 90+2.dakikada Mert Özcanlar kaydetti. Kastamonu temsilcisi Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor, ligin geri kalan haftalarda 7 mağlubiyet, 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Kastamonu temsilcisi topladığı 31puanla 8.sırada yer alıyor.Kastamonu takımı ligin 22.haftasında Sincan Belediyespor’u konuk etti. Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Sincan Belediyespor 2-0 kazandı. Sincan Belediyesinin galibiyet gollerini 54. ve 73.dakikada Eşref Keçeci kaydetti. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 6.grup 23.hafta fikstürü şu şekilde;

18 Mart Pazar

14.00: Türk Metal Kırıkkale Spor – Bartınspor

14.00: Devrek Belediyespor - Keçiören Belediyesi Bağlum Spor

14.00: 100. YılSoğuksuspor - Çubukspor Futbol A.Ş

14.00: Yeniçağaspor - Kastamonu Özel İdare Köy. Hiz. Spor

14.00: Sincan Belediyespor - Kırşehir Belediye Spor

14.00: 1074 Çankırı Spor - KDZ.Ereğli Belediye Spor