Haber: Erdal Tanrıverdi

Samsunspor Kulübü cuma günü oynadığı Mersin İdmanyurdu maçı nedeni ile TFF Hukuk Müşavirliği’nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Samsunspor’un PFDK’ya yapılan sevkinin raporu şu şekilde:

4- SAMSUNSPOR Kulübü’nün 17.02.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR-MERSİN İDMANYURDU TFF 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi DENİZ COŞKUN ZEREN’in aynı müsabakadaki “hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 21.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Ayrıca TFF 1. Lig’den Manisaspor, Giresunspor, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’da PFDK’ya sevk edildi.

Seyircisiz Oynama Cezası Verilecek

Öte yandan Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu’nun görüntülü ve fotoğraflı olarak yaptığı savunmanın etkili olduğu ifade edildi. PFDK’nın Samsunspor’a seyircisiz oynama ve para cezası vereceği belirtildi. Samsunspor yönetiminin seyircisiz oynama cezasının da ertelenmesini talep ettiği ve Boluspor maçından taraftarların tribünde olmasını istediği ifade edildi. Yönetimin bu talebi federasyon tarafından uygun bulunduğu takdirde Boluspor maçının seyircili olacağı cezanın ise ilerleyen haftalarda uygulamaya konulacağı öğrenildi.