Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 28. Haftasında Boluspor, deplasmandaSamsunspor’a konuk olacak. Mücadele 18 Mart Pazar günü saat 15.30’daSamsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak. Boluspor ligin geri kalan 27 haftasında topladığı 43 puanla 6.sırada yer alırken,Samsunspor ise geriye kalan haftalarda topladığı 32 puanla 14.sırada yer alıyor. Boluspor ligin 27.haftasında sahasında lider Çaykur Rizespor’u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor, Samudio’nun 19.dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Rakip Samsunspor ise 27.haftada Gaziantepspor’a konuk oldu. Gaziantep Stadyumunda oynanan mücadeleyi Gaziantepspor Mustafa Bayram Çakır’ın 83. ve 93.dakikalarda kaydettiği golle 2-1 kazandı. Samsunspor’u tek golünü ise 75.dakikadaSamaraskaydetti. 28.hafta fikstürü şu şekilde;

16 Mart Cuma

18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)

17 Mart Cumartesi

13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep Stadyumu)

13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (ÇaykurDidi Stadyumu)

15.30 GrandmedicalManisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)

15.30 Altınordu – Denizlispor ( İzmir Bornova Stadyumu)

18 Mart Pazar

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)

13.00 Balıkesir Baltok – İstanbulspor (Balıkesir Atatürk Stadyumu)

15.30 Samsunspor – Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

18.00 Ankaragücü – Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs Stadyumu)