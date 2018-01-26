Haber: Gönül Olutürk

TVF Bayanlar 1. Liginin 19. Haftasında TVF Spor Lisesi ile Bolu Belediyespor 27 Ocak Cuamrtesi günü saat 13.00’da Ankara Beştepe Spor Salonunda karşılaşacaklar. Bolu Belediyespor geri kalan 18 haftada 13 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 3.sırada yer alıyor. Bolu Beledi takımı ligin 18.haftasında Bursaspor Yüksekoba’yı konuk etti. Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bursaspor Yüksekoba, 18-25, 25-19, 26-24, 23-25, ve 11-15’lik setlerle 3-2 kazandı. Rakip TVF Spor Lisesi ise geri kalan 18 haftada 18 mağlubiyet aldı ve 14.sırada yer alıyor. Rakip Spor Lisesinin şuana kadar ligde hiç galibiyeti bulunmuyor. TVF Spor Lisesi ligin 18.hafatsında Bartın Polisgücü’ne konuk oldu. Bartın Ömer Tepesi Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Bartın Polisgücü 25-10, 25-18 ve 25-21’lik setlerle 3-0 kazandı. TVF Bayanlar 1. Liginin 19. Hafta fikstürü şu şekilde;

27 Ocak Cumartesi

13.00: Ankara (Beştepe): TVF Spor Lisesi – Bolu Belediyespor

13.00: Eskişehir (Atatürk): Anadolu Üniversitesi – Samsun B.Ş.B Anakent

14.00: Sakarya (Atatürk): Sakarya Spor – İBA Kimya TED. Ankara Kolejliler

15.00: Ankara (Beştepe): Karayolları – Bartın Polisgücü

15.00: Bursa (Cengiz Göllü): Bursaspor Yüksekoba – İdmanocağı

16.00: Gümüşhane (Aydın Doğan): Gümüşhane Gençlerbirliği – Pursaklar Voleybol İhtisas

17.00: Ankara (Beştepe): Numune Spor – Kahramankazan BLD.