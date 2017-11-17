Haber: Gönül OLÜTÜRK

TVF Bayanlar 2. Ligi 4. Grupta yer alan İnkılap İÖO takımı 6.haftada Tepebaşı ile karşılaşacak. Karşılaşma 19 Kasım Pazar günü saat 12.00’da 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda oynanacak. Temsilcimiz geri kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. İnkılap İÖO topladığı 8 puanla 7.sırada yer alıyor. İnkılap takımı ligin 5.haftasında Spor Mektebine konuk oldu. Ankara Beştepe’de oynanan maçı Spor Mektebi 3 – 2 kazandı. Rakip Tepebaşı Gençlik ise geri kalan haftalarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Topladıkları 9 puanla 6.sırada yer alıyor. Tepebaşı Gençlik ise ligin 5.haftasında Maliye Okullarını konuk etmişti. Eskişehir Atatürk Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 3 – 2 kazanmıştı. TVF Bayanlar 2. Ligi 4. grubu 6.hafta fikstürü şu şekilde;

18 Kasım Cumartesi

13.00: Eryaman Gençlik – Sultan Spor ( Ankara – Beştepe)

15.00: Tarım Spor – Spor Mektebi ( Ankara – Beştepe)

19 Kasım Pazar

12.00: Maliye Okulları – Halkbank ( Ankara – Beştepe)

12.00: İnkılap İÖO – Tepebaşı Gençlik ( Bolu 17 Temmuz)

18.00: Keçiören BLD. Bağlum Spor – AFİDER ( Ankara – Beştepe)

20 Kasım Pazartesi

13.00: Kütahya Voleybol – Başkent Beşiktaşlılar ( Kütahya – Dumlupınar)