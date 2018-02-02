Haber:Esra Öztürk

TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grupta mücadele eden İnkılap İÖO, 17.haftasında Tepebaşı Gençlik’e konuk edecek. Mücadele 04ŞubatPazar günü saat 15.00’da EskişehirAtatürk Spor Salonunda oynanacak. İnkılap ligin geri kalan haftalarında 7 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. Topladığı 26 puan ile 6.sıradaki yerini korudu. İnkılap İÖO, ligin 16.haftasında Spor Mektebi’ni konuk etti. 28 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi İnkılap25-17, 26-28, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-1 kazandı. Rakip Tepebaşı ise ligin geri kalan 16 haftasında 9 galibiyet 7 mağlubiyet elde etti. Topladığı 27 puanla 5.sıradaki yerini korudu. Tepebaşı Gençlik ligin 16.haftasında Maliye Okulları’na konuk oldu. 28 Ocak Pazar günü saat 15.00’da Ankara Beştepe Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Maliye Okulları 14-25, 25-17, 25-22, 20-25 ve 15-11’lik setlerle 3-2 kazandı. TVF Bayanlar 2. Lig 4.Grup 17.hafta fikstürü şu şekilde;

3 Şubat Cumartesi

13.00: Ankara (Beştepe) Halkbank – Maliye Okulları

15.00: Ankara (Beştepe) Spor Mektebi – Tarım Spor

4 Şubat Pazar

13.00: Ankara (Beştepe) Sultan Spor – Eryaman Gençlik

15.00: Ankara (Beştepe) Başkent Beşiktaşlılar – Kütahya Voleybol

15.00: Eskişehir (Atatürk) Tepebaşı Gençlik – İnkılap İÖO