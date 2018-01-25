Semih Baykal

TFF 1.Ligin 17.haftasında Bolsupor sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Mücadele 28 Ocak Pazar günü saat 13.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak. Boluspor takımı ligin geri kalan 18 haftada topladığı 27 puanla 5.sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 35 puanla 1. sırada yer alıyor. TFF 1.Ligin 19.haftası 26 Ocak Cuma günü oynanacak BalıkesirsporBaltok – Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile start alacak. Mücadele 26 Ocak Pazar günü saat 18.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. TFF 1.Ligin 19.haftanın fikstürü şu şekilde;

26 Ocak Cuma

18.00: BalıkesirsporBaltok – Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir – Atatürk Stadyumu)

27 Ocak Cumartesi

13.00: Elazığspor – Eskişehirspor ((Elazığ – Atatürk Stadyumu)

15.30: Samsunspor – GrandmedıcalManisaspor ( Samsun – 19 Mayıs Stadyumu)

15.30: MKE Ankaragücü – Altınordu ( Ankara – 19 Mayıs Stadyumu)

28 Ocak Pazar

13.00: Çaykur Rizespor – Adana Demirspor ( Rize – ÇaykurDidi Stadyumu)

13.00:Boluspor – Ümraniyespor( Bolu - Atatürk Stadyumu)

15.30: Adanaspor – Akın Çorap Giresunspor ( Adana – 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)

15.30: Gaziantepspor – Gazişehir Gaziantep FK ( Gaziantep – Gaziantep Stadyumu)

29 Ocak Pazartesi

18.00: İstanbulspor – Denizlispor ( İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu