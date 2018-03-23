Haber: Esra Öztürk

Bolu BelediyesporBoluspor erkek basketbol takımı TBF Erkekler 2. Lig B grubunun 20.haftasında UPS Spor’a konuk olacak. Mücadele 24 Mart Cumartesi günü saat 18.30’da İstanbul Ahmet Cömert Salonunda oynanacak. Pota beyi ligde geri kalan 19 haftada 14 galibiyet 5 mağlubiyet elde etti. Topladığı 33 puanla 2.sırada yer alıyor. Boluspor erkek basketbol takımı ligin 19.haftasında evinde Edirne BLD. Edirnespor’u konuk etti. Bolu 17 Temmuz Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Boluspor Bolu Belediyespor takımı 88 – 66 kazandı. UPS Spor ise ligde geri kalan haftalarda 6 galibiyet 13 mağlubiyet aldı. Mersin Büyükşehir Belediye takımı 25 puanla 10.sırada yer alıyor. UPS Spor ligin 29. haftasında Tenis Eskrim Dağcılık takımına konuk oldu. İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan mücadeleyi UPS Spor 74 – 68 kazandı. TBF Erkekler 2. Lig B grubu 20.hafta fikstürü şu şekilde;

24 Mart Cumartesi

14.00: İzmir (Celal Atik Spor Salonu) İzmir BŞB – Erzurum BŞB Gençlik

15.00: Manisa ( Atatürk Spor Salonu) Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Tenis Eskrim Dağcılık

17.00: Ankara ( Mamak Belediyesi Spor Salonu) Mamak BLD. Yeni Mamak Spor - Final Spor

18.30: İstanbul (Ahmet Cömert Salonu) UPS Spor - Boluspor Bolu Belediyespor

25 Mart Pazar

18.00: Bursa ( Gemlik Spor Salonu) Gemlik Basketbol - Fethiye Belediye

18.00: Edirne ( Mimar Sinan Spor Salonu) Edirne BLD. Edirnespor – Mersin BŞB