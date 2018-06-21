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21 Haziran 2018 Perşembe
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    • Rakipler geçen sezon ne yaptı?

    Geçtiğimiz sezonu 60 puanla 3. sırada tamamlayan Boluspor, 2018-2019 futbol sezonunda toplam 13 ile deplasman yolculuğu yapacak.

    21 Haziran 2018 Perşembe 14:50
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    Rakipler geçen sezon ne yaptı?

    Haber: Semih Baykal

    2017-2018 sezonunda oynadığı 34 maçta toplam 60 puan toplayarak Spor Toto 1. Ligi 3. sırada tamamlayan Boluspor, Play-Off mücadelelerinde beklenen başarıyı gösteremeyince Süper Lig hayalini bu sezona bıraktı. Boluspor’un 34 haftalık istatistiğine baktığımızda 18 galibiyet ve 6 beraberlik aldığın, 10 maçta ise mağlup olduğunu görüyoruz. Kalesinde 30 gol gören Boluspor, 2017-2018 sezonunda ligin en az gol yiyen takımı olurken, 53 kez ise rakip filelerini havalandırdı.

    2018-2019 futbol sezonunda 13 ile deplasman mücadelesi için gidecek olan Boluspor’un bu sezonda karşılaşacağı rakiplerinin ise geçtiğimiz sezondaki 34 haftalık istatistikleri şu şekilde:

    SÜPER LİGDEN DÜŞENLER

    Spor Toto Süper Ligde 34 haftada beklenen performansı gösteremeyerek Spor Toto 1.Lige düşen takımlarından Osmanlıspor Futbol Kulübü, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. Ligi 33 puanla 16. sırada tamamlayan Osmanlıspor, 49 gol atarken kalesinde 60 gol gördü.

    Süper Ligi 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 17 mağlubiyetle averaj farkıyla 17. sırada tamamlayan Gençlerbirliği ise rakip fileleri 37 kez havalandırmasına karşın kalesinde 54 gol görerek 33 puan toplayabildi.

    Süper Ligi son sırada tamamlayarak Spor Toto 1. Lige düşen Kardemir Karabükspor ise 34 haftada sadece 12 puan toplayabildi. 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 28 mağlubiyet alan Kardemir Karabükspor, rakiplerine 20 gol atarken kalesinde 86 gol gördü.

    SPOR TOTO 1. LİGDE OLANLAR

    Ümraniyespor:  17 Galibiyet, 8 Beraberlik, 9 Mağlubiyet -  Atılan Gol 49, Yenilen Gol 35 – Puan 59

    Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü: 15 Galibiyet, 8 Beraberlik, 11 Mağlubiyet – Atılan Gol 57 – Yenilen Gol 38 – Puan 53

    Altınordu A.Ş.: 15 Galibiyet, 8 Beraberlik, 11 Mağlubiyet -  Atılan Gol 55, Yenilen Gol 45 – Puan 53

    Balıkesirspor Baltok: 16 Galibiyet, 7 Beraberlik, 11 Mağlubiyet -  Atılan Gol 56, Yenilen Gol  46 – Puan52

    İstanbulspor A.Ş.: 14 Galibiyet, 8 Beraberlik, 12 Mağlubiyet -  Atılan Gol 45, Yenilen Gol  38 – Puan 50

    Tetiş Yapı Elazığspor: 13 Galibiyet, 9 Beraberlik, 12 Mağlubiyet -  Atılan Gol 53, Yenilen Gol 44  – Puan 48

    Giresunspor: 13 Galibiyet, 8 Beraberlik, 13 Mağlubiyet -  Atılan Gol 50, Yenilen Gol 44  – Puan 47

    Adanaspor A.Ş.: 12 Galibiyet, 7 Beraberlik, 15 Mağlubiyet -  Atılan Gol 41, Yenilen Gol 56 – Puan 43

    Adana Demirspor: 11 Galibiyet, 8 Beraberlik, 15 Mağlubiyet -  Atılan Gol 44, Yenilen Gol 47  – Puan 41

    Eskişehirspor: 12 Galibiyet, 8 Beraberlik, 14 Mağlubiyet -  Atılan Gol 63, Yenilen Gol 56 – Puan 41

    Denizlispor: 10 Galibiyet, 8 Beraberlik, 16 Mağlubiyet -  Atılan Gol 43, Yenilen Gol 47 – Puan 38

    TFF 2. LİGDEN YÜKSELENLER

    TFF 2. Lig Kırmızı grubu lider tamamlayarak Spor Toto 1.Lige yükselmeye hak kazanan Hatayspor, 34 haftada 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken ligi 76 puanla tamamladı. Hatayspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde sadece 15 gol gördü.

    TFF 2. Lig Beyaz grubu lider tamamlayarak Spor Toto 1. Lige yükselmeye hak kazanan İzmir ekibi Altay ise, 34 haftalık performansında 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 66 puan toplayan Altay, rakip fileleri 62 kez havalandırırken kalesinde 32 gol gördü.

    Spor Toto 1. Lige Play-Off mücadeleleri sonucunda çıkmaya hak kazanan TFF 2.Lig Kırmızı grup ekibinden Afjet Afyonspor, 34 haftalık performansında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligi 70 puanla 3. sırada tamamlayan Afjet Afyonspor, rakiplerine 62 gol atarken, 31 gol yedi. Afyon ekibi Play-Off mücadelelerinde ise rakiplerine 10 gol attı.

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