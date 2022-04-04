Rakiplerimiz belli oldu

Haber: S. Özge Yücel

Misli.com Sultanlar ligine yükselen ve ligden düşen takımlar belli oldu.

Bolunun Sultanlarının ilk sezonunu geçirdiği Misli.com Sultanlar Liginden bu sezon Yeşilyurt ve Karayolları 1. Lige düşerken, Çukurova Belediyesi ve İlbank Sultalar Ligine yükseldiler.

Sultanlar Ligi:

Bolu Belediyespor, Vakıfbank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları, Galatasaray, PTT, Kuzeyboru, Aydın B.Şehir Bld., Mert Grup Sigorta, Sarıyer Bld., Nilüfer Belediye, Çukurova Belediyesi, İlbank