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13 Mart 2018 Salı
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    • Rakiplerin gözdesi Fatih Hanı

    1.ligin 27.haftasında Boluspor ile deplasmanda oynayan Çaykur Rizespor’un maç sonundaki durağı Fatih Hanı Sofrası oldu.

    13 Mart 2018 Salı 15:26
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    Rakiplerin gözdesi Fatih Hanı
    Haber: Gönül Olutürk

    Çaykur Rizespor ligin 27.haftasında Bolu’da karşı karşıya geldiler. Maçı 1-0 kazanan Rizespor takımı galibiyetin ardından tercihini Fatih Hanı Sofrasından kullandı. Kalıcı Konutlarda bulunan Fatih Han’ı işletmesi zengin menüsünü bu seferde Çaykur Rizespor için hazırladı. Fatih Hanı, Rizespor’un haricinde Boluspor’un sahasında karşılaştığı 4 takımı da maç sonunda ağırladı. Boluspor’un ligde ağırladığı Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor VE Ziraat Türkiye Kupası 5. Turdaki Kasımpaşa takımlarını tercihlerini Fatih Hanından yana kullandılar. Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar 1.ligin 24.haftasında Bolu Belediyespor bayan voleybol takımına konuk olan Samsunspor BŞB Anakent takımı da maç sonrası Fatih Hanı Sofrasını seçti

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