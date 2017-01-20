HABER: Ceylan BEYKOZ

Konuyla ilgili olarak gazetemizin sorularını yanıtlayan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı transferi doğrulayarak, "Ramazan Sal ile anlaştığımız doğru. Kendisi ile 6 aylığına anlaştık. Boluspor'u çok sevdiği için dönmek istedi" dedi. Ramazan Sal sene başında Şanlıurfaspor ile anlaşmıştı. Ramazan Sal ile daha önce Mersin İdmanyurdu anlaşmış ama sözleşme imzalayamamıştı. Rambo 2010-2011 ve 2015-2016 sezonlarında da Boluspor forması giymişti. Tecrübeli isim Bursaspor ile 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.