Haber: Erdal Tanrıverdi

Milli maç için ülkesine giden Diarra'nın yerine görev alan Ramazan Sal özelikle dakikalar 35'i gösterdiğinde önce rakip oyuncular sonra hakem ve yan hakemlere itirazları sonucu sarı kart gördü. Yaklaşık 2-3 dakika hem hakemlere hem de rakip oyuncularla ağız dalaşına girince izleyenlerin yürekleri ağzına geldi. Kırmızı kart görmesine kesin gözüyle bakılan Ramazan devreyi ve ikinci yarıyı daha sakin geçirerek hem takımına faydalı oldu hem de takımını 10 kişi bırakmadı.

Sakat Sakat Maçı Aldı

Hafta içi parmağı çıkan Kaleci Soner Şahin sürpriz bir şekilde ilk onbirde yer aldı. Oynaması bekleyen Boluspor kalecisi Soner için doktorlar adeta seferber oldu. Haftalardır oynadığı oyunla eleştirilen Soner sakat sakat çıktığı maçta kurtarışlarıyla adeta 3 puanın habercisi oldu. Rakiplerin şutlarına geçit vermeyen Soner son dakikalarda herkesin ağzı yüreğindeyken yaptığı kurtarışlarla takımına 3 puan hediye ederken, hakkındaki eleştirilere de en güzel cevabı Ümraniyespor maçından vermiş oldu.

İlk Maçına Çıktı

Boluspor’un ligin devre arasında Norveç takımlarından Odds BK takımından transfer ettiği Bentley Ümraniyespor maçında yedek soyundu Bentley lakaplı Nijeryalı Boluspor adına ilk resmi maçına çıktı. Fuat Çapa 79.dakikada Yusuf Emre’nin yerine Bentley’i oyuna dahil ederek Bentley’i ilk resmi maçta görmüş oldu.