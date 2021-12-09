Rasheed para bastı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'a piyango vurdu. Sarı lacivertlilerin, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde İzmir 1. Amatör Küme ekibi Tire Belediyespor'dan renklerine kattığı Rasheed Akanbi, Kocaeelispor'la anlaşma sağladı. Sarı lacivertlilerin, amatör kümeden bulup bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdiği Rasheed iki yıllık bir süreçte yıldızını parlattı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı 22 yaşındaki futbolcu ara dönemde kulübe para kazandırarak İzmir'den ayrılacak. Rasheed'in transferi karşılığında Menemenspor'un Körfez ekibinden 1,5 milyon lira bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı öğrenildi. İzmir ekibi, bir süre önce sözleşme uzatmaya yanaşmadığı için sorun yaşadığı Rasheed'i Türk futboluna kazandırırken önemli bir maddi kaynağı da kasasına koyacak.

Menemen'de parladı

İngiltere'de yerel ligde Buckswood ve Nijerya'da Future ekiplerinde forma giydikten sonra İzmir'de amatör küme ekibi Foça Belediyespor forması da giyen Rasheed ilk profesyonel imzayı Menemen'e atmıştı.

Tire'de dikkat çekti

Nijeryalı golcü oyuncu Rasheed, İzmir 1. Amatör Küme ekibi Tire Belediyespor'da toplam 27 gol atarken Menemen'in dikkatini çekerek profesyonel olmuştu. Rasheed, Süper Amatör Küme'de de Foça Belediyespor'da 12 maçta 24 gol kaydetmişti

Menemenspor'da yaklaşık iki yıldır forma giyen yıldız futbolcu Rasheed bu süreçte 45 resmi maça çıkarken 11 golün yanı sıra 6 da asist üretti. Nijeryalı golcü, bu sezon İzmir ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alırken oynadığı 13 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Takımına katkı sağladı.