"Rasim Başkana" Hediye

Haber: Erdal Tanrıverdi

Başkanı Barut bu galibiyeti her zaman yanımızda olan ve tedavi süreci devam eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'e hediye ettiklerini açıkladı. 3-0 kazanılan maç sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolu Belediyespor Kulübü başkanımız Sinan Barut "Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettik ve 8'de 8 lik bir seriye imza attık. Namağlup lider Bolunun Sultanlarını teknik heyetimizi ve tüm sporcularımı kutluyorum. Bu galibiyeti her zaman yanımızda olan ve tedavisi devam eden Bolu Belediyesi Başkan Yardımcımız Rasim Özdemir’e armağan ediyor, bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz" dedi.