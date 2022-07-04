Rasim Yılmazdemir turnuvasında yarı finalistler belli oldu



Haber: Erdal Tanrıverdi

Yarı final için kıyasıya mücadele ortaya çıkarken 1453 Osmanlı, Akay Toar Yapı İnşaat, BESK, Saray 2 Beyzade adlarını yarı finale yazdırdılar.

Press14: 2 1453 Osmanlıspor: 8

Turnuvanın çeyrek final ayağında ilk mücadele 1453 Osmanlıspor ile Press14 arasında oynandı. Turnuvaya her iki takımda bu sezon ilk defa katılırken, Press14 grup maçlarında başarılı bir performans gösterip adını ikini tura yazdırmıştı. 1453 Osmanlıspor ise tecrübeli oyuncularda kurlu bir yapı ile grup karşılaşmalarını yenilgisiz tamamlamıştı. Yoluna devam etmek isteyen 1453 Osmanlıspor, Press14 karşısında farklı bir skor alarak rakibini 8-2 mağlup etmeyi başardı adını yarı finale yazdırdı.

Akay Toar Yapı: 7 Gerede Çakırlar Deri: 3

Çeyrek finalin en çok stresli maçı Akay Toar Yapı ile Gerede Çakırlar Deri arasında oynandı. Kadrosunu tecrübeli oyunculardan oluşturan Akay Toar Yapı takımı Gerede Çakırlar Deri ile kıran kırana bir karşılaşma oynadı. Akay Toar Yapı, yarı finale adını yazdırmak isterken karşısında sert bir takım buldu. Akay Toar Yapı, kaliteli oyunu ile rakibini turnuva dışına itmeyi başardı. Karşılaşmayı 7-3 kazanan Akay Toar Yapı adını yarı finale yazdırdı.

BESK: 5 Güç Harfiyat Hisarspor: 0

BESK ile Güç Harfiyat Hisarspor maçında sahanın tek hakimi BESK takımıydı. Rakibine ezici bir üstünlük kurarak oyunu kontrol altına alan BEKS golleri de bulan takım oldu. Hisarspor engelini 5-0 geçen BESK takımı adını yarı finale yazdırdı.

Saray-2 Beyzade: 5 Sem-Mak: 1

Veteranlarda çeyrek final maçlarından bir tanesi de Sem-Mak ve Saray-2 Beyzade arasında oynandı. Maçta ilk golü bulan Sem-Mak baskıya devam etti ilk yarı 1-0 Sem-Mak’ın üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarının başlarında golü bulan Beyzade tecrübesini ortaya koyarak Bahadır ile skoru beraberliğe getirdi. Bu golün ardından ikinci golü arayan Saray 2 Beyzade Sercan ile skoru 2-1’e getirdi.

Daha sonra Ali, Sercan ve Adem ile goller bulan Beyzade karşılaşmayı 5-1 kazanıp yarı finale adını yazdırdı