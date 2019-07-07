Ravcı Bolu Kampını Değerlendirdi

Haber: C.Kutay Aykan

Sportif direktör Ali Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarından dolayı lige erken başlamak zorunda kalındığını belirterek, "Bu durumdan dolayı kampımız da erken başladı. Beş günlük süreyi Malatya'da geçirdik ve daha sonra takıma bir gün izin verdikten sonra 1 Temmuz tarihi itibarıyla Bolu kampına başladık." diye konuştu. Kampın iyi gittiğini anlatan Ravcı, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştıktan sonra yeni bir heyecan ve farklı bir hikayenin bu sezon olacağını dile getirdi. Ravcı, "Geçen sezonu zaten gayet iyi bir şekilde bitirdik. Özellikle son beş haftamız hem tempolu hem de Avrupa kupalarından dolayı heyecanlı geçti." dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2019, 13:18