Real Madrid-Barcelona maçında saha karıştı!

Haber: Uğur Balaban

Nefesleri kesen El Clasico'da saha karıştı ve iki takım oyuncuları arasında olay yaşandı. Bir diğer maçta ise Bayern Münih ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City'nin büyük yankı uyandıran transferi Erling Haaland şova başladı.

İspanya La Liga'nın başlamasına kısa bir süre kala dev bir hazırlık maçı oynandı. Real Madrid ile Barcelona, El Classico'yu bu kez ABD'de düzenlendi. Mücadeleyi kazanan ekip Katalanlar oldu. Barcelona, geçtiğimiz haftalarda İngiliz temsilcisi Leeds United'dan 58 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Raphinha'nın attığı tek golle Los Galacticos'u yıkmayı başardı.

Lewandowski sahne aldı

Karşılaşma hazırlık mücadelesi olduğundan dolayı Real Madrid kalecisi Thibaut Courtais hariç her iki takımda da ilerleyen dakikalarda başlangıç kadroları tamamen değişti.

Öte yandan Barcelona'nın, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Robert Lewandowski de mücadeleye ilk 11'de başladı, ikinci yarının başında yerini Pierre Emerick Aubameyang'a bıraktı.

El Clasıco'da büyük kavga

Dostluk maçı olmasına rağmen kıran kırana geçen karşılaşmada sert fauller maça damga vurdu. Türkiye saati ile 06.00'da başlayan hazırlık karşılaşmasında saha karıştı. Barcelona'nın maçı 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada 42. dakikada Vinícius Júnior'a yapılan sert faul sonrası oyuncular birbirine girdi. Hazırlık maçı olmasına rağmen bu kadar sert bir faulle durdurulan oyuncu ayağa kalktıktan sonra isyan etti.

Yapılan faulün ardından saha bir anda karıştı. Maçın hakemini oyuncuları ayırmakta zorlandı. Depay ve Vazquez'in yaşadığı tartışma sosyal medyaya damga vurdu. Memphis Depay'ın sert bir şekilde omuz atması, Vazquez'in Depay'ın sırtından tutup aşağı çekmesi izleyenleri şaşırttı.