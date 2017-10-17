HABER: Esra Öztürk
Yeniçağaspor, Nevşehir Süper Amatör Lig takımlarından bir dönem Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor takımlarında profesyonel olarak futbol oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Emre Kılıç ile anlaşmaya varmıştır.
Recep Emre Kılıç’ın oynadığı takımlar ve dönemleri şu şekilde;
2002-2008 Kayseri Erciyesspor
2008-2011 Kayserispor
2011-2012 Kayserispor, Kayseri Erciyesspor
2014-2015 Kayseri Erciyesspor , Yahyalıspor
2015-2016 Yahyalıspor , KaymaklıBelediyespor
2016-2017 Kaymaklı Belediyespor
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