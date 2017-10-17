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17 Ekim 2017 Salı
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    • Recep Emre Yeniçağaspor’da

    Bolu’yu TFF Bölgesel Amatör Ligi 6. Grupta temsil eden Yeniçağaspor transferde hız kesmiyor. Yeniçaspor, Recep Emre Kılıç’ı transfer etti.

    17 Ekim 2017 Salı 10:58
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    Recep Emre Yeniçağaspor’da

    HABER: Esra Öztürk
    Yeniçağaspor, Nevşehir Süper Amatör Lig takımlarından bir dönem Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor takımlarında profesyonel olarak futbol oynayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Emre Kılıç ile anlaşmaya varmıştır.

    Recep Emre Kılıç’ın oynadığı takımlar ve dönemleri şu şekilde;

    2002-2008 Kayseri Erciyesspor

    2008-2011 Kayserispor

    2011-2012 Kayserispor, Kayseri Erciyesspor

    2014-2015 Kayseri Erciyesspor , Yahyalıspor

    2015-2016 Yahyalıspor , KaymaklıBelediyespor

    2016-2017 Kaymaklı Belediyespor

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu’yu, TFF, Bölgesel, Amatör, Ligi

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