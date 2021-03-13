Reha Erginer: "Bir çuval inciri berbat ettik"



Haber: Erdal Tanrıverdi



Boluspor cephesi

Lig'in 26. haftasında sahasında Akhisarspor'a 1-0 kaybeden Boluspor'da Teknik Direktör Reha Erginer maçın ardından konuştu.

Boluspor adına 6 puanlık bir maç olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Erginer, "Tam anlamıyla final maçıydı diyebilirim. Bu maça çıkarken rakibimizden 7 puanlık avantajla maça çıktık. Maçı kazandığımız takdirde bizim açımızdan ligin büyük anlamda şekilleneceği bir maçtı. Maç istediğimiz gibi geçmedi. Oyunu değerlendirmek farklı, skor farklı. Bu maçlar çok zor maçlar. Yenemiyorsanız, yenilmeyeceksiniz. Ama hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet. Rakibe aslında çok da pozisyon vermediğimiz bir maç. Ama bizim de çok üretken olmadığımız, çok gol pozisyonu yakalayamadığımız bir maç. Baktığımızda çok büyük bir avantaj kaybettik. Hem fikstür avantajımız hem puan avantajımız gitti. Son 4 haftalık yaptığımız çıkışın ardından hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet ve takım olarak baktığınızda bir çuval inciri berbat ettik diyebilirim" diye konuştu.

"Gökhan Sazdağı'nın yaptığının doğru olduğunu düşünmüyorum"

Gökhan Sazdağı'nın hakeme yönelik sert eleştirisi sonrası gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Erginer, "Kartlar önemli. Bizim her futbolcuya ihtiyacımız var. Hem bu maçta eksiliyoruz hem önümüzdeki maçta oyuncuyu kullanamıyoruz. Önümüzdeki maçta kullanamayacak olmamız bizim için dezavantaj ama orada daha ölçülü şekilde itiraz edilebilirdi hakeme. Hakem, rakip oyuncu yere yattığı pozisyonda orada oyuncu değişebilir. Zaten oyunu durdurmuşsun, tedavi oluyor. O pozisyonda değiştir oyuncuyu. İki dakika tedaviyi bekliyoruz. Tedavi bitiyor ondan sonra oyuncu değişikliği. Tansiyonu yüksek maçlar ama hiçbir şekilde yaptığının doğru olduğunu düşünmüyorum Gökhan'ın. Yine de kontrolünü kaybetmemesi lazımdı" şeklinde konuştu.

"Sonuca etki edecek hatalar yaptılar”

Karşılaşmada hakemlerin sonuca etki edecek hatalar yaptığını ifade eden Erginer, "Hakemler de insan. Onlar da hata yapabilir. Ama bugün sonuca etki edecek hatalar yaptılar bence. Yediğimiz golde olmayan bir faul çalındı. Ama kesinlikle o golü de hakemin çaldığı faule bağlamıyorum. O başka bir şey. Orada sen kendi işini doğru yapacaksın. Doğru paylaşım yapacaksın, gol yemeyeceksin. Bir de attığımız ama sayılmayan bir gol var. Zaten faul sesi de gelmedi. Hoca santrayı gösterdi. Gol nasıl iptal oldu onu da bilmiyorum. Anlamadım da. Yeniden seyredeceğim. Hakemlerle ilgili çok yorum yapan bir teknik direktör değilim ama bunlar takımların kader haftaları. Çok dikkatli yönetim göstermeleri lazım. Oyuncular gibi onlar da insan ama onların hataları çok pahalıya patlıyor" şeklinde konuştu.

Akhisarspor cephesi

TFF 1. Lig'in 26'ıncı haftasında Boluspordeplasmanında 1-0 kazanan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mustafa Göksu, hedeflerinin orta sıralara yükselmek olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 26'ıncı haftasında Boluspor deplasmanında 1-0 kazanan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mustafa Göksu, hedeflerinin orta sıralara yükselmek olduğunu söyledi.Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Akhisarspor'da Teknik Direktör Mustafa Göksu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını ifade eden Göksu, "Bugünkü galibiyeti bütün futbolcu kardeşlerimiz can siperane mücadele verdiler ve 3 puanın sahibi olduk. Maçtan önce de söylemiştim bizim grup üsttekiler, alttakiler cadı kazanı. Biz altta ne kadar iyi puanlar alırsak üstte ve orta sıralara doğru gelmeyi düşünüyoruz. Bugünkü mücadele bize bunu gösterdi. İnşallah bu maçı burada bırakıyoruz ve önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzde Keçiören maçı var. Futbolu kardeşlerimiz böyle mücadele ederse önümüzdeki hafta da kazanacağımızı düşünüyorum. Bütün iş futbolcu kardeşlerimizin mücadelesiyle oluyor. Onlar da iyi bir mücadele örneği gösterip haftaya da 3 puanla kapatırsak rahatlarız. Önümüzde 8 maç daha var. O maçlardan da puan ve puanlar alarak orta sıralara gelmeyi düşünüyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 20:47