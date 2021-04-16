

Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Bu şekilde devam ederse her maç zor. Maçı kazanmak için o mücadeleyi yapmanız lazım. Rakipten fazla istemeniz, daha çok koşmanız lazım" diye konuştu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, 4 gün önce deplasmanda mükemmel bir maç kazandıklarını ifade ederek, "Bugün baktık ki tam tersi bir oyun. Tam tersi bir mantalite. İki maç arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bugün o maçta ne kadar disiplinli oynadıysak ne kadar coşkulu oynadıysak, ne kadar mücadele ettiysek bu maçta da tam tersini yaptık. Böyle olunca mağlubiyet kaçınılmaz. Bizim için üzücü bir mağlubiyet. O galibiyetten sonra iç sahadaki kötü süreci sonlandırmak istiyorduk. Bunu da başaramadık. Bu da bizim için ayrıca üzücü. Bu şekilde devam ederse her maç zor. Maçı kazanmak için o mücadeleyi yapmanız lazım. Rakipten fazla istemeniz, daha çok koşmanız lazım. İşin arzu, istek, coşku tarafı bir tarafa bir de taktiksel tarafları var. Bu taraf olmayınca öbür tarafı hiç yakalayamıyoruz. Çok üzücü bir skor. Ama böyle gitmemesi lazım. Bizim de oturup her şeyi gözden geçirmemiz şart" dedi.

Ümraniyespor cephesi

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Boluspor maçından sonra yaptığı açıklamada, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bugün galibiyete ne kadar sevindiysem oyun başında Atakan'ın talihsiz sakatlığı bizi derinden üzdü. Devre arası aramıza katılan bir oyuncumuzdu. Çok değerli bir oyuncumuzdu. İnşallah çok ciddi olmayan bir problem vardır. Çok değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Geçen hafta ligin ikinci yarı itibariyle en iyi futbol oynayan takımlarından, şampiyonluk hedefi olan Altay'a karşı deplasmanda galip gelmiş Boluspor'a karşı evinde iyi bir skorla galip gelebilmek bizim adımıza değerliydi. Maçın ilk 30 dakikasında arzu ettiğimiz oyun vardı. Doğru hücum pozisyonları kullandığımız, bunları doğru kullanarak iyi ataklar sonlandırdığımız ve neticesinde 2 güzel gol bulduğumuz bir 30 dakikaydı. Sonrasında maalesef bizim adımıza klasik olan bireysel hatamız neticesinde durum 2-1 oldu. İkinci yarı Bolu takımı biraz daha istekli başlasa da oyunu tutmayı becerdik. 81 ve 83. dakikalarda atığımız gollerle 4-1'lik galibiyet aldık. Bugün beni en çok mutlu eden şey sezon başından beri oynatmak istediğim bir oyunu bugün hem hücum hem de savunma anlamında doğru izlerini görebilmek teknik adam olarak beni mutlu etti. Bundan sonraki süreçte biz bu ligi iyi futbol oynayan, seyredenlere zevk veren bir oyun oynamaya devam etmeye çalışacağız. Bitirebildiğimiz en yüksek puanı toplayıp bu sezonu bitirmek istiyoruz" diye konuştu.