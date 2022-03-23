Reha ErginerPFDK’ya sevk edildi



Haber: S. Özge Yücel

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 22 Mart 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı: “BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu REHA KEMAL ERGİNER’in 19.03.2022 tarihinde oynanan NASADOGE MENEMENSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.