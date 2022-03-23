Reha ErginerPFDK’ya sevk edildi

TFF, PFDK sevklerini açıkladı. Boluspor’undeplasmanda oynadığı NasadogeMenemenspor maçının ardından maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterilen Boluspor teknik direktörü Reha Erginer, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Reha ErginerPFDK’ya sevk edildi


Haber: S. Özge Yücel

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 22 Mart 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı: “BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu REHA KEMAL ERGİNER’in 19.03.2022 tarihinde oynanan NASADOGE MENEMENSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Satranç Turnuvası Başladı
Satranç Turnuvası Başladı
  1. Bolu