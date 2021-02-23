Rekabette 27. Randevu

Haber: Ceylan Beykoz
Spor Toto 1. Ligte 25 Şubat Perşembe günü saat: 13.30’da Bolu Atatürk stadyumunda karşılaşacak olan takımların,1967 yılında oynanan ilk maçla başlayan rekabette Boluspor 10 kez üstün gelmeyi başarırken, Balıkesirspor 12 kez kazanmasını bildi. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı.
Ezeli rekabette son 10 müsabakada ise taraflar 4’er kez kazanırken, son iki karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
08.05.2016-Boluspor 1-2 Balıkesirspor
04.12.2016-Boluspor 2-3 Balıkesirspor
30.04.2017-Balıkesirspor 1-2 Boluspor
22.10.2017-Boluspor 2-4 Balıkesirspor
07.03.2018-Balıkesirspor 0-2 Boluspor
20.10.2018-Balıkesirspor 0-1 Boluspor
17.03.2019-Boluspor 1-0 Balıkesirspor
05.10.2019-Balıkesirspor 3-2 Boluspor
27.02.2020-Boluspor 1-1 Balıkesirspor
21.10.2020-Balıkesirspor 0-0 Boluspor