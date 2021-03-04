Rekabette 57. randevu

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. ligin 25. haftasında Bolu Atatürk stadyumunda karşılaşacak olan Boluspor ve Bursaspor tarihlerindeki 57. karşılaşmada çıkacaklar. Daha önce 2. lig, 1. lig, Süper Lig ve Türkiye kupasında 56 kez karşı karşıya gelen iki takımın bu mücadelelerinde 14 kez Boluspor kazanırken, 20 kez de Bursaspor kazanmayı başardı. 20 maçta ise eşitlik bozulmadı. Bolu'da oynanan maçlarda Boluspor'un 12'ye 4 üstünlüğü bulunuyor. Boluspor'un ev sahibi olduğu 24 maçın 8'i beraberlikle sona erdi. Bu sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan maçta ev sahibi ekip Boluspor’u 4-2’lik skorla mağlup etmişti.