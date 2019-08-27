Reklamsız Bir Boluspor

Haber: Birol Ertunç
Boluspor Yönetim Kurulunun reklam gelirlerini artırmak için yoğun çabaları, göğüs reklamı sponsorluğu için yetmezken, yarım asırlık kırmızı-beyazlı camianın 54. yılında bu alanın boş bırakılması son derece hayal kırıklığı yarattı. Boluspor için en önemli gelir kaynaklarından biri olan reklam göğüs reklamındaki boşluğu hangi firmanın dolduracağı merakla bekleniyor. Boluspor'un geçen sezon göğüs ve sırt reklamında ARMA CONCİERGE ve AKSA bulunuyordu.
Göğüs Reklamı Olan Takımlar:
1.Adana Demirspor: BMC
2.Bursaspor: Budo
3.Fatih Karagümrük: Ette(Sırt Reklamı)
4.Ümraniyespor: Ümraniye Belediyesi
5.Altay: Folkar
6.Menemenspor: Ekol Göz
7.Hatayspor : Concorde
8.Altınordu: Petrol Ofisi
9.B.B Erzurumspor: Eminevim, Düzgün Marketler Grubu
10.Eskişehirspor: ETİ
11.Balıkesir: UZMANFX
12.Giresunspor: HDI
Göğüs Reklamı Olmayan Takımlar:
1.Osmanlıspor F.K
2.Adanaspor
3.Akhisarspor
4. İstanbulspor
5. Boluspor
6. Keçiörengücü