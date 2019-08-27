Reklamsız Bir Boluspor

Haber: Birol Ertunç

Boluspor Yönetim Kurulunun reklam gelirlerini artırmak için yoğun çabaları, göğüs reklamı sponsorluğu için yetmezken, yarım asırlık kırmızı-beyazlı camianın 54. yılında bu alanın boş bırakılması son derece hayal kırıklığı yarattı. Boluspor için en önemli gelir kaynaklarından biri olan reklam göğüs reklamındaki boşluğu hangi firmanın dolduracağı merakla bekleniyor. Boluspor'un geçen sezon göğüs ve sırt reklamında ARMA CONCİERGE ve AKSA bulunuyordu.

Göğüs Reklamı Olan Takımlar:

1.Adana Demirspor: BMC

2.Bursaspor: Budo

3.Fatih Karagümrük: Ette(Sırt Reklamı)

4.Ümraniyespor: Ümraniye Belediyesi

5.Altay: Folkar

6.Menemenspor: Ekol Göz

7.Hatayspor : Concorde

8.Altınordu: Petrol Ofisi

9.B.B Erzurumspor: Eminevim, Düzgün Marketler Grubu

10.Eskişehirspor: ETİ

11.Balıkesir: UZMANFX

12.Giresunspor: HDI

Göğüs Reklamı Olmayan Takımlar:

1.Osmanlıspor F.K

2.Adanaspor

3.Akhisarspor

4. İstanbulspor

5. Boluspor

6. Keçiörengücü