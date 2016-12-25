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25 Aralık 2016 Pazar
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    • Rekor Çapa’da Ama !..

    TFF 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor kendi evinde Denizlispor'u 2-0 mağlup ettiğinde, Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Birbirini daha yeni yeni tanıyan bir takımımız var" demişti. Ancak şemsiye tersine döndü.

    25 Aralık 2016 Pazar 12:39
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    Rekor Çapa’da Ama !..

    Haber: Erdal Tanrıverdi

     Ligin 10. haftasından sonra çok iyi bir ekip olacağız' diye maç sonunda açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Teknik Direktör Fuat Çapa’nın bu ifadeleri yerini bulmadı. 2016-2017 sezonuna 12 transfer yaparak giren Boluspor sezona çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen 10. hafta itibarı ile form düşüklüğü göze çarptı. İlk 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayıp rakiplerine karşı 10 puan kaybı yaşayan kırmızı beyazlılar, kalan 6 haftada sadece 2 galibiyet elde edebildi. Çapa’nın “10. haftadan sonra daha iyi bir takım olacağız” ifadelerinin ardından rakiplerine karşı sahada 12 puan bırakan Boluspor, bu haftalarda ortalama haftalık 1puan ortalaması tutturdu. Ancak ilk 10 haftada bu rakam 2 puan. TFF 1. Ligde üst üste 9. sezonunu geçiren Boluspor geride kalan 16 haftada en iyi sezonunu yaşıyor. Sezon başında takımı Teknik Direktör Fuat Çapa’ya teslim eden kırmızı beyazlılar 8 galibiyet 2 beraberlik ile 26 puan toplayarak kendi rekorunu kırdı. Boluspor kendine 4. sırada yer bulurken bu sıralama ile de en iyi sezonunu geçiriyor. Bu istatistikler ile Çapa zirvede yer alsa da daha önceki açıklamaları Fuat Çapa’yı yüzüstü bıraktı.

    Çapa, Tekke ve Erginer’e fark attı

    Son 3 sezonda Boluspor’da 5 teknik adam görev yaparken Fuat Çapa 1,62 puan ortalaması ile 2.sırada yer alırken Cüneyt Karakuş 1,71 puan ortalaması ile ilk sırada yer aldı. Bu rakam Fatih Tekke’de 0,92, Özcan Bizati’de 0,60 ve Reha Ergin Er’de 1,29 olarak kayıtlarda yer alıyor.

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 7., Haftasında

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