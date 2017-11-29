Haber: Semih Baykal

İlimiz spor kamuoyunda yıllardır yeni stadyumun yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Son zamanlarda bu konuyla ilgili somut adımlar atılmaya başlandı. Stad’ın Abant İzzet Baysal Yerleşkesi üzerinde yapılması hemen hemen netlik kazandı. Stad projesiyle ilgili Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’da detayları hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. Abant İzzet Baysal Yerleşkesi üzerinde yaklaşık 50 dönümlük alana 15 bin kapasiteli yapılması düşünülen stadyumun ile ilgili Alişarlı şunları söyledi; “ “Stadyumu 15 bin kişilik düşünüyoruz. 15 bin kişilik stadyum için kişi başı 1000 dolar telaffuz ediliyor. En ideal rakam bu. Türk Lirasına çevirdiğinizde de 40 milyona yakın bir rakam ortaya çıkar. Bu konuyla ilgili basında haberler yer aldı. Konu aslında Belediye Başkanımızın Bolu şehrini bir spor kentine dönüştürmeye yönelik bazı projeleri var. Oldukça geniş bir alanı kapsıyor. İçersinde bir çok branş var. Bizde Üniversite olarak bu projenin bir kısmını tutalım istedik. Biz futbol kısmını tercih ettik. Çünkü buna imkan verecek bazı yerlere sahibiz. Bu noktada özellikle Gölköy’ün yanında bulunan 1 milyon metrekarelik alana sahip bir yerde ormanlık alan var ama onun içersinde hiç ağaç kesilmeyecek, bir tepsi kadar düz, 50 dönümlük bir yer var ve 2 parça halinde 8’er dönümlük bir yer var. Biz bunu avantaja dönüştürmek istedik” dedi.

“ÜNİVERSİTE OLARAK BİZ DESTEKLİYORUZ”

Açıklamasının devamında Alişarlı; “Stadyumu 15 bin kişilik düşünüyoruz. 15 bin kişilik stadyum için kişi başı 1000 dolar telaffuz ediliyor. En ideal rakam bu. Türk Lirasına çevirdiğinizde de 40 milyona yakın bir rakam ortaya çıkar. Bu rakam sadece üniversiteden çıkacak bir bütçe değil. Buna Belediyemiz destek veriyor. Hafriyatıydı, beton kısmıydı. Onu üstlenebileceklerini ifade ettiler. Keza Boluspor Kulübü Başkanımızda ciddi destek veriyor. Onun haricinde destek alabileceğimiz bazı kurumlarda var. Hep birlikte temaslarımız olacak. Bizim bu konuda bir şansımızda Valimiz de bu konuya destek veriyor. Kendisi bizzat yeri gezdi, gördü ve inceledi. Uygunluğuna oda biliyor. Güzel bir fırsat yakaladık aslında. Valimiz destekliyor, Belediye Başkanımız destekliyor, Üniversite olarak biz destekliyoruz, Boluspor’da bu işin çok ciddi bir taraftarı. Öyle olunca da herkes heyecanlandı. Kısa zamanda mesafe alacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“TAMAMEN ÜNİVERSİTEMİZİN BİR KOMPLEKSİ OLACAK”

Stadyumun yakınına 4 tane açık futbol sahası hazırlama imkânlarının olduğunu sözlerine ekleyen Alişarlı; “Bu şehrin stadyuma da ihtiyacı var. Onu da biliyoruz. Bunu da Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı geldiği zaman kendisi dillendirdi. O dönem bizde buna sahip çıkabiliriz dedik. Bunu yaparken de tamamen üniversitemizin bir kompleksi olacak. Bunun içinde biz sadece stadyum değil, şu an Spor Yüksekokulumuz, Spor Bilimleri Fakültesi olarak bir dönüşümü için çalışıyorlar. Onu gerçekleştirince Dekanlığında içersinde yer aldığı bir kompleks düşünüyoruz. Bu aynı zamanda büyük bir alan olduğu için biz bazı şeyleri beraber düşünüyoruz. Futbol için tüm liglerin burada antrenmanlarını yapabilecekleri bir alan sunabilir miyiz diye düşündük. O imkanı da gördük burada. Aşağıdaki kısma biz bir stadyum hazırlıyoruz, 4 tane de açık futbol sahası hazırlama imkanımız var” diye ifade etti.

“SADECE BAŞLI BAŞINA ŞEHİR STADYUMU DEĞİL”

Alişarlı, sporcuların tedavi görebilecekleri bir hastanede yapmak istediklerini söyleyerek ; “Geçtiğimiz haftalarda Belediye Başkanımız, Federasyon Başkanlarını ağırlamıştı. Onlarında bu konuda talepleri vardı. Bir tanesi de bunların Sporcu Performans Ölçüm Testi ve Sporcu Hastanesi gibi talepleri vardı. Biz onu da karşılayabileceğimizi söyledik. Hali hazırda bizim Fizik Tedavi Hastanemiz var. Onun tam karşısında yaklaşık olarak 10 dönüm yerimiz var. Benzer bir kompleksi oraya yaparak, sporcu hastalıkları tedavisinde ve bunları da karşılayacağımız bir tesis oluşturabileceğimizi böylece futbolla ilgili sakatlık var, tedavi imkanı sunacağız. Geniş bir şey düşünüyoruz, futbol tesisleri düşünüyoruz. Sadece başlı başına şehir stadyumu değil” dedi.