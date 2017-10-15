Haber: Gönül Olutürk

3 siyahi futbolcu, Türk oyuncularla gönül birliği yaparak örnek bir davranış sergiledi. Maçta performanslarıyla da göz dolduran bu 3 isim mücadelenin 3 golüne de imza atmayı başardı. Bu isimler Ganalı Mubarak Awal M, Madagaskarlı Rako Tomalala Tocelyn Gerard ve Zambiyalı Adam Nkandu idi. Bu isimler karşılaşma boyunca tribünlerdeki taraftarlardan büyük alkış aldılar. 3 siyahi ismin spor ve hakemlikle uğraştıkları aynı zamanda da Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenildi.