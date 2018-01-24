banner133

banner101

24 Ocak 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Resmen Boluspor’un

    Bolu Belediyesi tarafından Boluspor’a verilen takım otobüsünün devir teslim töreni Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi.

    24 Ocak 2018 Çarşamba 12:51
    Bu haber 207 kez okundu
    Resmen Boluspor’un
    Foto galeriye git

    Haber: Esra Öztürk

    Devir teslim törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, Boluspor Kulübü Yöneticileri, Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, futbolcular ve vatandaşlar katıldı. ​ Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı’ya takım otobüsünün temsili anahtarını takdim etti.

    “BOLUSPOR’A DESTEK VERMEYE ÇALIŞTIK”

    Devir teslim töreninde konuşan Alaaddin Yılmaz “"Küçük şehirlerde, şehir takımları özeldir. Bolu'da Boluspor'da çok özeldir. Bolu'yu bir dünya kenti haline getirmek için gayret ediyoruz. Ama şehrin geleceğe taşınmasında şehir takımlarının çok büyük bir önemi var. Bolu'da herkesin birleştiği önemli konulardan bir tanesi Boluspor. Ancak, Boluspor geçmişte çok uzun yıllar Süper Lig'de olduğu ara çok uzadığı için şehirde yaşayanlar hep Boluspor'un Süper Lig'e çıkması yönünde beklenti içerisindeler. Böyle olunca, Boluspor'u idare edenler o yılları yaşadıkları için tamamen ve şampiyonluğa odaklandıkları için sıkıntı yaşayabiliyorlar. Şu an Türkiye'de ki futbol takımlarının hemen hemen çoğu çok büyük sıkıntılar içerisinde. Bunların içerisinde itibarı en yüksek olan takım Boluspor. Bugüne kadar Boluspor'a hizmet eden bütün Başkan ve yöneticilere teşekkür ediyoruz. Boluspor'un kaldırabileceği bir yük var. O yükün üzerine çıkarsak Bolu'nun çapı çok küçük olduğu için altında ezilebiliriz. Bunun için altyapı çok emek vermek durumundayız. Sabit kalıcı bir geliri Boluspor'a sağlamak durumundayız. Biz Belediye Başkanı olduğumuz günden bugüne hep bunu sağlamak için çalıştık. Bu konuda da Boluspor'a destek vermeye çalıştık. Amacımız şehrin geleceği idi. Altyapıyı arzu ettiğimiz noktaya getirirsek, yukarı çıkarken kalıcı çıkarız ve bir daha geriye düşmeyiz. Düşersek bizi bir daha toparlayacak kimse olmaz. Onun için Boluspor'u idare eden yöneticilerden Allah razı olsun. Boluspor'u çok büyük sıkıntıya sokmadılar. Kalıcı olabilmek için gayret ettiler. Şehrin beklentisi olan, hemen şampiyon olmayı sağlayamadılar ama şampiyonluğa doğru gidecek yolda bizi heyecanlandırdılar. Geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldık. Önemli olan kalıcı ve sağlıklı olmak. Tekrar Boluspor'un bütün Başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

    “HEP BAŞKANIMIZI YANIMIZDA GÖRDÜK”

    Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz’ın hep yanında olduklarını belirten Necip Çarıkcı "Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz ile yaklaşık 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Boluspor'un 2004 yılında ki durumunu herkes biliyor. 2004 yılından sonra bütün başarıları Başkanımız ile birlikt elde ettik. Kendisi her zaman hep kötü günümüzde bizim yanımızda olmuştur. İyi günde herkes dost. Biz kötü günde hep Başkanımızı yanımızda gördük. Bu 14 yılda şampiyonluklar, play-offlar, yeni tesisler, gelir kaynakları ve bugünde Boluspor'a yeni otobüs kazandırıldı. Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve bütün Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Boluspor altyapıya daha fazla önem verecek, tesislere önem verecek. Bu konuda da tekrar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

    Araç hakkında bilgi veren Temsa Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş "TEMSA Maraton takım için özel olarak hazırlandı. 2+1 koltuk düzeni ile 36 koltuk kapasitesine sahip. Koltuk arkası ekranlar var. Arka ve ön tarafta toplantı masaları var. Otobüsümüz, iç ve dış olarak tamamen Boluspor’umuz renklerine uyumlu döşemelerle kaplandı. Sürüş güvenliği de (şerit takip sistemi, aktif frenleme sistemi) bulunan araç son teknolojik donanıma sahip. Boluspor kulübüne TEMSA Maraton hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Boluspor’a, Verilen, Takım

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu YAŞAYAN ÖLÜLER ÇAĞI
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMEN GÖZÜYLE
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ FARKLI DEVRE İKİ FARKLI BOLUSPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Günümüzün Mesleği “Trolcülük”
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR LİSELER BASKETBOL MAÇLARI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit SONUÇ BU DEĞİL
  • İlhami Candemir İlhami Candemir TREN YOLCULUĞU
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Gazeteci İlhami Çetin”CNN”de…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Suat Tosun Suat Tosun KIŞIN KUŞLARI BESLEMEK DOĞRU MU ?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ANLAMAYINCA DÖVDÜLER!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel AFRİN ÇATIŞMASI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ ATATÜRK’ÜN BOZKURT TUTKUSU
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Başkan Yılmaz “2019’da Balkon Konuşması Yapacağım”
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İletişim, sohbet, bilgi alışverişi
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ölümün her türlüsü zamansızdır.
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Eski Yıldan Aklımızda Kalanlar
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TÜRK YURDU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar GERÇEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Bölgesel Zayıflama Var Mıdır? Doğrusu Nedir?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner109