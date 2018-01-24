Haber: Esra Öztürk

Devir teslim törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, Boluspor Kulübü Yöneticileri, Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, futbolcular ve vatandaşlar katıldı. ​ Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı’ya takım otobüsünün temsili anahtarını takdim etti.

“BOLUSPOR’A DESTEK VERMEYE ÇALIŞTIK”

Devir teslim töreninde konuşan Alaaddin Yılmaz “"Küçük şehirlerde, şehir takımları özeldir. Bolu'da Boluspor'da çok özeldir. Bolu'yu bir dünya kenti haline getirmek için gayret ediyoruz. Ama şehrin geleceğe taşınmasında şehir takımlarının çok büyük bir önemi var. Bolu'da herkesin birleştiği önemli konulardan bir tanesi Boluspor. Ancak, Boluspor geçmişte çok uzun yıllar Süper Lig'de olduğu ara çok uzadığı için şehirde yaşayanlar hep Boluspor'un Süper Lig'e çıkması yönünde beklenti içerisindeler. Böyle olunca, Boluspor'u idare edenler o yılları yaşadıkları için tamamen ve şampiyonluğa odaklandıkları için sıkıntı yaşayabiliyorlar. Şu an Türkiye'de ki futbol takımlarının hemen hemen çoğu çok büyük sıkıntılar içerisinde. Bunların içerisinde itibarı en yüksek olan takım Boluspor. Bugüne kadar Boluspor'a hizmet eden bütün Başkan ve yöneticilere teşekkür ediyoruz. Boluspor'un kaldırabileceği bir yük var. O yükün üzerine çıkarsak Bolu'nun çapı çok küçük olduğu için altında ezilebiliriz. Bunun için altyapı çok emek vermek durumundayız. Sabit kalıcı bir geliri Boluspor'a sağlamak durumundayız. Biz Belediye Başkanı olduğumuz günden bugüne hep bunu sağlamak için çalıştık. Bu konuda da Boluspor'a destek vermeye çalıştık. Amacımız şehrin geleceği idi. Altyapıyı arzu ettiğimiz noktaya getirirsek, yukarı çıkarken kalıcı çıkarız ve bir daha geriye düşmeyiz. Düşersek bizi bir daha toparlayacak kimse olmaz. Onun için Boluspor'u idare eden yöneticilerden Allah razı olsun. Boluspor'u çok büyük sıkıntıya sokmadılar. Kalıcı olabilmek için gayret ettiler. Şehrin beklentisi olan, hemen şampiyon olmayı sağlayamadılar ama şampiyonluğa doğru gidecek yolda bizi heyecanlandırdılar. Geçen hafta çok önemli bir galibiyet aldık. Önemli olan kalıcı ve sağlıklı olmak. Tekrar Boluspor'un bütün Başkanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“HEP BAŞKANIMIZI YANIMIZDA GÖRDÜK”

Belediye Başkanı Aladdin Yılmaz’ın hep yanında olduklarını belirten Necip Çarıkcı "Belediye Başkanımız Sayın Alaaddin Yılmaz ile yaklaşık 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Boluspor'un 2004 yılında ki durumunu herkes biliyor. 2004 yılından sonra bütün başarıları Başkanımız ile birlikt elde ettik. Kendisi her zaman hep kötü günümüzde bizim yanımızda olmuştur. İyi günde herkes dost. Biz kötü günde hep Başkanımızı yanımızda gördük. Bu 14 yılda şampiyonluklar, play-offlar, yeni tesisler, gelir kaynakları ve bugünde Boluspor'a yeni otobüs kazandırıldı. Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve bütün Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Boluspor altyapıya daha fazla önem verecek, tesislere önem verecek. Bu konuda da tekrar Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Araç hakkında bilgi veren Temsa Kamu Satış Yöneticisi Mahir Akkuş "TEMSA Maraton takım için özel olarak hazırlandı. 2+1 koltuk düzeni ile 36 koltuk kapasitesine sahip. Koltuk arkası ekranlar var. Arka ve ön tarafta toplantı masaları var. Otobüsümüz, iç ve dış olarak tamamen Boluspor’umuz renklerine uyumlu döşemelerle kaplandı. Sürüş güvenliği de (şerit takip sistemi, aktif frenleme sistemi) bulunan araç son teknolojik donanıma sahip. Boluspor kulübüne TEMSA Maraton hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.