Boluspor rakibi olan ve 6 puanlık maçtan aldığı derin yara ile ayrıldı. Tarihimize kara leke olarak yazılan bu skor, havaya girmiş yönetime, kendilerini milli takım hocalarıyla eş gören teknik heyete ve ayakları yere basmayan ve yıldız olduklarını sanan futbolculara ve şanlı taraftara ders olur mu bilemiyorum!

Dört gün önce Şampiyon Beşiktaş karşısında alınan skordan çok yapılan mücadele ile gündeme gelen Boluspor, değişik kadro, yanlış kurgu, olmayan oyun anlayışı ve ruhsuz bir toplulukla başarıya gölge düşürdü.

Şampiyonluğun havasına giren başkan ve yönetimi, alarm veren takımı izlerken neler düşünüyorlar. Yapılan 12 transfer, alınan futbolcularla “proje takımı” olduğunu iddia ederken, projenin uygulanmaya başladığını söyleyebilirler mi?

Kiralık olarak alınacağı dedikoduları dolaşan 5-7 oyuncu için nasıl bir program yaptılar? Önceki yönetimleri yapılan yanlış transferlerle eleştirirken, kendileri bir yılda 20 civarında transferi nasıl açıklayacaklar? Ligin borçsuz takımlarından olan Boluspor’u devralıp, doğru yönetime rağmen bu kadar gereksiz ve yanlış transfer politikasını nasıl anlatacaklar?

Proje hocası olarak gelen Fuat Çapa gerçekten buna inanıyor mu? Proje derken içeriğini açıklama gereği duymayan Fuat Hocanın, gerekçeleri ne zaman açıklayacak? Sezon başında geldiği Boluspor’da, yapılan bütün transferler kendisinin bilgisi ve isteği doğrultusunda yapıldıysa, şimdi 5-7 arası oyuncu isteğinin altında ne vardır? Boluspor’u 10.haftadan sonra görün sözlerini heyecanla beklerken, dediği haftadan sonra kaç puan kaybettiğimizin hesabını yapıyor mu? Karşılaşmalar sonrası yaptığı talihsiz açıklamaları bilerek mi, isteyerek mi yaptığını merak ediyorum. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Malatya maçına, Kaleci Erdi’nin iğne ile çıkması ne kadar doğrudur? Sonrasında yine sakat olduğunu söylediği Santos’u iğne ile sahaya sürülmesi manidar açıklamalarını kendine yakıştırıyor mu?

Malatya maçındaki yanlış kadroyu yazayım, iki sol bekle oyuna başlayan Boluspor, kopyala yapıştır gibi aynı yerden aynı şekilde 3 gol yerken neden önlem almadığını açıklayacak mı? Kendi evimizde 6 puanlık maça çıkarken, tek forvet, beşli defans ve orta sahada çoklu sistemle nasıl gol atacaktık? Malatyalı Caner’e engel olayım derken, 35 dakikada Hakan Aslan’ı bitirmek ne kadar doğrudur? Hakan’ı oyundan alıp, İsmail’i koyduğunuzda ne değişti? İsmail’in oynadığı dakikalarda takıma olan katkısı oldu mu? Özgür İleri sakat Santos değişikliğini de anlatmanızı isterim! Sakatlıktan tamamen kurtulan, kilolarını vermiş ve geçen sezonun ve Beşiktaş maçının en iyilerinden Umut Meraş’la bir sıkıntınız mı var? Proje diye tutturup, geleceği olan gençleri kazanmak yerine, günü mü kurtarmaya çalışıyorsunuz?

Kısaca hocam, iki haftada 9 gol Boluspor’a yakışmadı. Biz bunu nasıl hazmederiz bilemiyorum. Bilmem biliyor musunuz ama ligin ilk maçlarıyla son maçları kolay kolay hafızalardan çıkmaz. İlk maçımızda Sivas’ı farklı yenip yakaladığımız hava ile geldiğimiz yeri, son maçımızda evimizde aldığımız farklı mağlubiyette toparlanamazsak işimiz zor olacaktır!

Şampiyonluk şarkılarının söylendiği bir anda, iki haftada 9 gol yiyerek inanılmazı başaran futbolcular utanıyorlar mı? Bir anda formdan düşen futbolcularımızın, hesabının sorulması gerekir. Bu kadar inişli çıkışlı grafiğin nedenleri araştırılıyor mu? Yoksa genç arkadaşlarımızın kendilerince başka hayatları mı var? Burada da görev menajer arkadaşımıza düşüyor ki, umarım gereğini yapacaktır. Bir diğer konu da, kazanılan maçların sonrası aldıkları mükafatın karşılığı olarak, kaybedilen maçlarda da ceza sistemini devreye sokulacak mı?

90 dakika susmadan takıma sahip çıkan taraftarın karşılaşma sonrası yaptığı olumlu! bana göre gereksiz tezahüratlarına şaşırdım. Taraftar baskısı görmeyen futbolcu bundan sonra hangi maçta nasıl kendini yoracak. Bir diğeri de, yerli teknik adam kendi evinde tarihi farkla mağlup olmuş olsaydı, tribünler ne yapardı?

Alınması muhtemel kiralık futbolcuları nokta transferi yapmazsanız, bizi zor günler bekliyor olacaktır. Alınacak oyuncular Fuat Hocanın isteği dışında olursa da, yine sıkıntı çıkacaktır. Boluspor proje takımı olacaksa, öncelikle gençlerle proje desteklenir. Aksi halde yapılan transferler 26 yaş üstü olursa, kandırmacadan başka bir şey olmaz…

Kısa sürecek olan arayı iyi değerlendirip yarınlara umutla bakmak da, korkulu rüyalar görmekte sizin elinizde. Ne Başkan Çarıkçı’nın, ne yönetimin, ne de teknik heyetin sığınacak bir tek limanı yoktur. Kimseyi suçlamaları, kimseye söz söylemeye de hakları olamaz. Bu vebal ve bu tarihi transfer adedinin günahı da sevabı da kendilerine aittir. Umarım benim kenardan gördüklerimi, içerden daha yakın olarak kendileri de görürler.