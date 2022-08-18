Rezerv Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de ikinci hafta bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Rezerv Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci haftanın sonunda Kasımpaşa averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 3-3

Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 5-2

Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 0-0

HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-0

Alanyaspor-Beşiktaş: 0-3

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 3-0

Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2

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