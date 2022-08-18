Rezerv Lig'de 2. hafta maçları tamamlandı

Haber: Erdal Tanrıverdi
Haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. İkinci haftanın sonunda Kasımpaşa averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 3-3
Galatasaray-Bitexen Giresunspor: 5-2
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: 0-0
HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-2
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-0
Alanyaspor-Beşiktaş: 0-3
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 3-0
Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-2