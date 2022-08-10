Rezerv Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının sonuçları

Haber: Ceylan Beykoz

Rezerv lig, yeni sezonda futbolseverlerin gündeminde yer alan organizasyonlar arasında yer alıyor. Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig'de yer alan takımların B kadroları ile çıktığı karşılaşmalar puan durumu oluşturacak ve lig bitiminde şampiyon ilan edilecek.

Rezerv Ligin kurulmasının açıklanmasının ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan statü belgesinde Süper Lig'te yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular yer alabileceği belirtilmiştir. A Takım listesine yer almayan Türk statüsünde yer alan profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı olan yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalarda yer alabilecektir.

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022 tarihinde İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasında oynandı. Lig tarihinin ilk golünü maçın 19. dakikasında Trabzonspor'dan Ali Alperen Çelik kaydederken, maçı ise İstanbulspor 3-2 kazandı.

Rezerv Lig ilk hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Trabzonspor: 3-2

Beşiktaş-Kayserispor: 0-2

Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-0

Giresunspor-Adana Demirspor: 5-1

Antalyaspor-Galatasaray: 2-4

Ankaragücü- Konyaspor: 1-3

Başakşehir-Kasımpaşa: 1-7

Fenerbahçe-Ümraniyespor: 1-4