Boluspor'un 1980-1982 yıllarında Türk futboluna armağan ettiği Dilmen'in kırmızı beyazlı ekibi yakından takip ettiği bazı maçlar gelmek istediği belirtildi. "Beni ben yapan Boluspor için vefa borcumu ödemek istiyorum" diyen ünlü futbol adamının Boluspor başkanı Necip Çarıkcı ve futbol şube sorumlusu Hakkı Öztabağ ile sürekli telefonlaştığı, NTV'de ki yayın programına göre Bolu'da ki maçlara gelmek istediği belirtildi. Boluspor'un bu sezon süper lige çıkacağına inandığı belirten Rıdvan Dilmen televizoyn programlarında sık sık Boluspor'dan örnekler vermesi, 1. lig maç yorumlarında Boluspor'un maçlarını ve başarılı gidişatını ön plana çıkartması dikkat çekiyor.