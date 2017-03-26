Haber: Esra Öztürk

TFF 1. Lig'deki nefes kesen Süper Lig'e çıkma mücadelesini değerlendiren Dilmen, “İddia ediyorum; yeryüzündeki en enteresan lig. Ben böylesini dünyada görmedim” ifadelerini kullandı. “İddia ediyorum; yeryüzündeki en enteresan lig… Ben böylesini dünyada görmedim” TFF 1. Ligi’deki Süper Lige çıkma mücadelesini değerlendiren Rıdvan Dilmen, “İddia ediyorum; yeryüzündeki en enteresan lig. Bundan daha enteresan bir lig yok" diye konuştu. Dilmen, Bolusporlu Santos’la ilgili olarak şunları söyledi: “Andre Santos nasıl? Helal olsun! Yani Fenerbahçe ve Brezilya Milli Takımı’nda oynamış bir futbolcunun gelip bu özveriyle oynaması çok önemli… Bayağı da gol attı. Bu lig gerçekten çok enteresan.”

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