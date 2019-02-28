“Rıfat İçin Kazanacağız”

Haber: Gökhan Aksoy

BAİBÜ BESYO sahasında sisli havada çalışmalarına ara vermeden devam eden Bears takımı geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden takımın önemli ismi offensive oyuncusu Rıfat Seydioğlu için sahaya çıkacak. Konuyla ilgili gazetemize özel bir açıklama yapan takım kaptanları , “Takımımızın moralini son olanlardan sonra yüksek tutmaya çalışıyoruz. Eskişehir maçını Rıfat için kazanacağız. Bu hava şartlarında bile antrenmandan vazgeçmiyoruz. Rektörlüğe dilekçe vererek sahamızın adını kaybettiğimiz takım arkadaşımız Rıfat Seydioğlu adını vermek istiyoruz. Antrenmanlarımız hem fiziki hem de mental açıdan zor oluyor” dedi. C Grubu’nda 2.sırada yer alan temsilcimizde hedef Eskişehir Osmangazi takımını 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te deplasmanda oynanacak maçta yenmek için sahaya çıkıyor.