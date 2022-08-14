Rize'de puanlar paylaşıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan Çaykur Rizespor Keçiörengücü müsabakasının ilk yarısından gol sesi gelmedi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Çaykur Rizespor, Enriko Papa'nın 49. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk Ankara Keçiörengücü, bu gole 71. dakikada Rashad Muhammed ile cevap verdi: 1-1 Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar yeni sezona 1'er puanla başladı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada orta sahadan aldığı topla ilerleyen Mikail'in ceza sahasının dışından şutunda top auta çıktı.

40. dakikada Alberk'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Emirhan'ın kafa vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

49. dakikada sağdan Benhur Keser'in ortasında ceza sahası içinde Enriko Papa meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhammed'in ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Turgut Doman, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay (Dk.73 Grahovaç), Papa (Dk.73 Mithat Pala), Miya, Sefa Yılmaz (Dk.82 Efe Tecimer), Benhur Keser (Dk.73 Emircan Altıntaş), Bolasie (Dk.66 Deniz Hümmet)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Olawoyin, Bardhi (Dk.61 Mara), Camara (Dk.65 Melih İnan), Rashad Muhammed (Dk.89 Taha Batuhan Yayıkçı), Balaj (Dk.61 Hamza Gür)

Goller: Dk. 49 Papa (Çaykur Rizespor) Dk. 71 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk.30 Alberk Koç (Çaykur Rizespor), Dk.39 Olawoyin, Dk.45+2 Aykut Demir (Ankara Keçiörengücü)